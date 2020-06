Kendall Jenner får kritikk: Ser du hva som er feil med bildet?

Kendall Jenner slår tilbake.

Beskyldt for redigeringstabbe

I likhet med flere andre har Kendall Jenner (24) vist sin støtte til Black Lives Matter-bevegelsen den siste uken, og i helgen dukket det opp et bilde av henne der hun har på seg et munnbind og tilsynelatende holder opp et BLM-skilt.

Ikke lenge etter bet flere fans seg merke i at bildet åpenbart er redigert, med tanke på at skyggen fra skiltet som holdes opp ikke synes der modellens skygge kommer til syne. Flere beskyldte dermed Jenner for å redigere bildet, og reagerte på at 24-åringen angivelig redigerte et bilde for å vise støtte fremfor å faktisk demonstrere eller snakke om situasjonen.

Ikke lenge etter tok modellen til Twitter for å forklare. Bildet er nemlig redigert av noen andre, og ikke delt av Jenner selv.

«Dette er redigert av noen. Jeg DELTE IKKE dette», skriver hun.

Jenner har ifølge People foreløpig ikke vært å se på noen offentlige demonstrasjoner, men har vist sin støtte til Black Lives Matter-bevegelsen i et lengre innlegg på Instagram:

Nabotrøbbel

I desember 2016 kjøpte David (45) og Victoria Beckham (46) et landlig hus ved Chipping Norton i Oxfordshore i England.

Eiendommen er blitt flittig brukt siden, og særlig under koronakrisen har familien tilbragt mye tid i området som er kjent for å huse flere kjendiser, deriblant Jeremy Clarkson (60) og Jamie Dornan (38) og den britiske kongefamilien.

Beckham-paret ønsker nå å øke sikkerheten rundt eiendommen, og har som følge av dette søkt om å få bygge et porthus, samt en hytte som sikkerhetsvaktene kan bo i mens de er på 24-timersskift. The Sun har fått innsyn i søknaden, der paret også har søkt om å få bygge en rømningsvei gjennom en tunnel under bakken, samt et ekstra gjestehus.

Naboene er derimot ikke særlig imponert over planene, og setter en stopper for utbyggingen.

– Passer ikke for området

Ifølge The Sun er naboenes største bekymring at porthus og ekstra hytter vil ødelegge stemningen i den idylliske byen.

– Gårder og landbruksbygninger har ikke porthus og sikkerhetshytter, sier John Walsby til den britiske avisen, og legger til at Beckhams planer «ikke passer for området».

David og Victoria Beckham har selv ikke uttalt seg om byggeplanene, men flere britiske medier spekulerer på om den økte sikkerheten kommer som følge av at fotballspiller Dele Alli (24) ble ranet i hjemmet sitt i Hertfordshire i mai.

Ifølge The Guardian fikk ranerne, som truet Alli og kjæresten med kniv, med seg smykker og klokker av høy verdi.

Sparket etter rasistiske utsagn



Kampen mot rasisme står i høysetet over hele verden om dagen, og som nevnt er det flere som demonstrerer og viser sin støtte til Black Lives Matter-bevegelsen på ulike måter.

Warner Bros. Television viste mandag at de tar fullstendig avstand fra all form for diskriminering da de sparket skuespiller Hartley Sawyer (35) etter at tidligere innlegg fra den nå nedlagte Twitter-kontoen hans kom til overflaten.

«Det eneste som stopper meg fra å skrive delvis rasistiske tweets, er at jeg vet Al Sharpton (amerikanske borgerrettsforkjemper, journ. anm.) aldri ville sluttet å klage på meg», skrev han i 2012, mens et innlegg fra 2014 lød slik:

«Ute og spiser middag. Avslørte meg selv som rasist, IGJEN».

Hartley Sawyer skrev flere diskriminerende innlegg på Twitter i tidsrommet mellom 2012 og 2014. Nå har han fått sparken som følge av det. Foto: NTB Scanpix

Som følge av dette, har Hartley Sawyers kontrakt for tv-serien «The Flash» blitt avsluttet.

– Hartley Sawyer vil ikke returnere til sesong 7 av The Flash. Med tanke på Herr Sawyers innlegg i sosiale medier, tolererer vi ikke nedsettende merknader som retter seg mot rase, etnisitet, opphav, kjønn eller seksuell orientering. Slike merknader er uetiske for våre verdier og mål, som streber etter og utvikler seg for å fremme et trygt, inkluderende og produktivt miljø, sier Warner Bros. Television, kanalen CW, produksjonsselskapet Berlanti og produsent Eric Wallace i en felles uttalelse til underholdningsnettstedet E! News.

