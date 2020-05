Kendall Jenners undertøysbilde får søstrene til å måpe

– Dette er sjeldent Kendall-innhold.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Kendall Jenner (24) er trolig den mest private av de berømte Kardashian/Jenner-søstrene, og hun er også den som er mest «nøktern» i sosiale medier.

For mens søstrene til stadighet deler lettkledde bilder på Instagram, er Kendall stort sett mer påkledd. Tirsdag gjorde hun derimot et unntak, og delte et bilde der hun ligger på sengen i sort undertøy.

Det lettkledde bildet overrasket mange, inkludert 24-åringens søstre.

– Dette er sjeldent Kendall-innhold, skriver lillesøster Kylie Jenner (22), etterfulgt av opptil flere utropstegn.

Khloé Kardashian (35) er også tydelig begeistret for søsterens lettkledde bilde.

– Wow wow wow, skriver hun.

Søstrene er tydelig overrasket over Kendalls nyeste Instagram-innlegg. Foto: (Skjermdump fra Instagram)

Bildet har på litt over tolv timer generert over seks millioner likerklikk, og også fansen jubler over bildet i kommentarfeltet.

Kendall Jenner har for øvrig ikke bare fått skryt de siste dagene, ettersom hun nylig ble avbildet utendørs med en vennegjeng.

I Los Angeles, der modellen bor, blir nemlig beboere oppfordret til å holde seg hjemme så langt det lar seg gjøre - og til å bruke munnbind dersom de er ute. Bilder publisert av Daily Mail viser at Kendall droppet munnbindet, noe flere amerikanske medier har bitt seg merke i.

Også tidligere har modellen vist seg å overse myndighetenes oppfordring, da hun for noen uker tilbake la ut på en roadtrip midt under koronakrisen.

Stormi (2) i godteri-utfordring

Det er flere i familien Kardashian/Jenner som gjør det stort på internett om dagen, og tross sin unge alder har lille Stormi Webster (2) allerede rukket å gjøre seg kjent på Instagram, via mamma Kylie Jenners profil.

Tirsdag la Jenner ut en video av datteren som har rukket å høste intet mindre enn godt over 48 millioner visninger.

Jenner har prøvd seg på en internett-utfordring der man setter en fristende godteriskål foran barna, og sjekker om de hører etter når de blir bedt om å ikke røre godteriet mens foreldrene er ute av rommet.

Videoen viser altså en stor skål med sjokolade bli plassert foran lille Stormi, med et løfte om at hun skal få tre biter så snart mamma er tilbake.

Med Kylie Jenner ute av rommet ser vi Stormi etter hvert tydelig fristet, men stadig tålmodig sitte og vent, før toåringen også begynner å synge «Patience, patience, patience» (på norsk: «Tålmodighet, tålmodighet, tålmodighet»), og det er særlig den lille sangen som tilsynelatende har fått internett til å dåne.

Storesøster og tante, Kim Kardashian, har også svart på innlegget: «OMG så perfekt», skriver hun.

«Dette hadde ikke vært tilfellet med CHI! Eller spesielt Saint», skriver hun, og viser da til Stormis fetter og kusine Chicago og Saint.

Dette er forøvrig ikke første gang familien tar internett med storm med sang. Da Kylie Jenner sang en liten spontan trall for datteren i høst tok det ikke lang tid før teksten var printet på gensere, og internett selvsagt hadde laget utallige både morsomheter og hyllester av den lille strofen.

Tydelig beskjed fra ufødt datter

Også Katy Perry (35) har fått mye oppmerksomhet de siste dagene. «Firework»-sangeren venter sitt første barn med skuespiller Orlando Bloom (43), og delte denne uken det første glimtet av sin ufødte datter - i form av en ultralydvideo.

Øyeblikket der de vordende foreldrene skulle få se datteren gikk derimot ikke helt som de kanskje hadde forventet, noe som ga et svært humoristisk resultat. Barnet i magen viser nemlig fingeren til foreldrene i ultralydvideoen.

– Når din ufødte datter viser deg fingeren fra magen, vet du hva du kan vente deg, skriver Katy Perry til videoen.

Sliter med psyken

Parets datter melder sin ankomst til sommeren, og det er tydelig at foreldrene gleder seg stort til å møte henne. Katy Perry har imidlertid uttrykt at hun sliter med psyken under koronakrisen - selv om hun samtidig har mye å glede seg over.

Mandag delte hun et innlegg på Twitter for å lufte tankene sine.

– Noen ganger vet jeg ikke hva som er verst, om det er å unngå viruset eller bølgene av depresjon som kommer med denne nye normalen, skrev hun.

Følgerne var raskt ute med å svare på 35-åringens innlegg, og skriver blant annet at hun etter beste evne må forsøke å se det positive i en ellers annerledes hverdag.

– Takk, internett

Her til lands har Jenny Skavlans (33) nyeste Instagram-innlegg fått flere til å stoppe opp. I form av et svært redigert bikinibilde, får nemlig Skavlan utløp for sin irritasjon over apper som lover helt unødvendige ting.

– Fikk en anbefaling fra AppStore som mente jeg ville like denne appen. En app som skulle få frem den beste versjonen av meg, skriver 33-åringen til bildet, og legger til at appen har en aldersgrense på fire år.

– Appen holdt alt den lovet og mer til. Har aldri følt meg mer som meg selv. Takk, internett, skriver hun ironisk.

Innlegget har i skrivende stund fått mer enn 32.000 likerklikk, og i kommentarfeltet finnes en god blanding av latter og folk som stiller seg bak Skavlans ironiske budskap.