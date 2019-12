Kenneth og Helene giftet seg i 2004: - Stol på følelsene dine. Og finn deg en du kan prate godt med

Da Kenneth og Helene ikke lenger greide å skjule forelskelsen, måtte de be NATO om lov til å bli kjærester.

Alt er lov i krig og kjærlighet sies det, men det er vel strengt tatt ikke sant.

For når det kommer til kjærlighet og parforhold, så følger de aller fleste av oss en rekke (uskrevne) regler:

Hvis det er aldersforskjell, så må han være eldst. Fordi kvinner søker oppover i status, utdanning og økonomi, er det også fint om han tjener mer, kan mer og har en bedre jobb.

Og la oss ikke glemme den uskrevne regelboken i «hvordan få kjæreste i 2019»: Ikke vær for ivrig, helst la mannen jakte litt. Vent litt med sex, damer, det er et bra signal å sende ut. Og for all del: Ikke vær for ivrig.

Vent litt. Er vi i 1945?

Noen ganger kan man begynne å lure. For selv om vi alle er enige, sånn utad, om at dette er regler vi la fra oss i etterkrigstiden, så viser forskningen at vi fortsatt følger dem.

Derfor er det ekstra forfriskende å møte par som Kenneth (45) og Helene Burhol (50).

Helene er nemlig fem år eldre enn Kenneth. Det var hun som tok initiativ til at de skulle bli kjærester, og det var hun som fridde. Ikke bare én, men to ganger.

Og ivrige måtte de begge være. Tydelige, også. For hvis det skulle bli et par av Kenneth og Helene, måtte det godkjennes fra høyere hold:

- NATO har godkjent at vi er kjærester, ler Helene.

Første date med fire soldater

Svenske Helene og norske Kenneth møttes i Doboj i Bosnia i 1998. Hun var 29 år, fenrik og satt på operasjonssentralen. Han var 24 år, kaptein og jobbet som FAC («Forward Air Controller») ute i operasjonsområdet.

Det er i utgangspunktet ikke lov å bli kjæreste med en annen soldat når man er ute på oppdrag, og verken Helene eller Kenneth ville gjøre noe som kunne koste dem videre karriere i forsvaret.

Men de la jo merke til hverandre.

- Han var en kjekk kar, det så jeg jo. Men det var ikke lov, sier Helene.

Følelser er imidlertid vanskelig å kontrollere, selv når man har skrevet under på å ikke bli forelska.

- Det ble jo litt kleint etter hvert, fordi det var så tydelig at det var noe mellom oss. Så til slutt fikk jeg klar beskjed fra en kollega der nede: «Enten ber du henne med deg på date, eller så gjør jeg det for deg», forteller Kenneth.

Så de dro ut for å spise pizza. Helene, Kenneth og fire bevæpnede soldater.

FORSVARET: Helene og Kenneth møttes i Duboj i Bosnia, men fikk egentlig ikke lov til å bli forelsket i hverandre. Foto: Privat

- Jeg er ikke sånn veldig flink til å ta initiativ, men like etterpå bestemte jeg meg for å invitere henne med på en helgetur til Dubrovnik. Jeg trodde hun skulle si nei, så jeg hadde forberedt en rekke motargumenter. Men så sa hun ja! Og da ble jeg så satt ut at jeg bare gikk, ler Kenneth.

- Og jeg sto igjen som et spørsmålstegn. «Men når skal vi dra?», liksom, sier Helene.

Etter Dubrovnik-turen, gikk det fort. De satt begge med samme følelse:

Dette er ekte. Dette kunne bli noe fint. Nå måtte de satse.

Det var imidlertid Helene som måtte ta først steg, så hun spurte Kenneth rett ut om han ville bli kjærester. Heldigvis sa han ja.

Men det stoppet ikke der, for nå var det andre som måtte spørres.

- Vi gikk til våre norske og svenske sjefer, som igjen måtte gå til sin sjef, en finne. Han tok det videre til NATO, som til slutt godkjente at vi fikk bli kjærester, forteller Helene.

Fridde to ganger

Etter oppdraget i Bosnia, flyttet Helene hjem til Sverige. Seks måneder senere, kom Kenneth flyttende etter.

- Jeg tenkte tidlig at dette var alvor. Vi hadde begge dårlige erfaringer fra tidligere forhold, og jeg hadde egentlig gitt opp litt. Jeg kunne ikke se for meg selv som mamma, for eksempel, men da jeg traff Kenneth så endret alt seg, forteller Helene.

- Hva var det med ham som gjorde at du endret syn?

- Vi pratet så godt sammen. Og så ble vi sammen under ganske alvorlige forhold, så det føltes dypt med én gang. Men jeg vet egentlig ikke helt hva det var, det føltes bare så naturlig.

Aldersforskjellen har de ikke ofret en tanke på 20 år.

Da de møttes i forsvaret, var ikke alder et tema. Han antok egentlig at hun var yngre enn hun var, mens hun antok at han var eldre.

Først da Kenneth hadde bursdag innså Helene at hun faktisk ikke visste hvor gammel han var.

- Da han fortalte at han ble 25, husker jeg at jeg først tenkte «oi!» Fem års aldersforskjell er ganske mye når man er i 20-årene. Men så glemte vi det egentlig bare, det spilte liksom ingen rolle, forteller Helene.

Etter forholdet hadde bestått testen «fungerer dette utenfor forsvaret», så Helene ingen grunn til å vente med neste steg.

Hun fridde til Kenneth, men han sa nei.

For selv om unge Kenneth var sikker på at det var Helene han ville ha, trengte han mer tid. Han hadde nettopp begynt på skole i Sverige, og ville gjerne vente litt med bryllup.

- Det handler kanskje om tiden vi lever i nå; at vi er litt kontrollfreaker. Du skal møte noen, utdanne deg, forlove deg, gifte deg og få barn - i den rekkefølgen. Sånn var det vel litt for oss også, minnes Kenneth.

Men på julaften i 2002, knapt fire år etter pizza-daten med fire bevæpnede soldater, følte Helene at hun hadde ventet lenge nok.

De var på juleferie hos Kenneths foreldre i Fetsund, og Helene hadde klint til med en «vi er forlovet»-annonse i avisa. Så gikk hun inn på soverommet med roser og champagne på morgenen, hvor hun spurte en relativt fyllesyk Kenneth om han ville bli ektemannen hennes.

- Du satte inn annonsen før du visste han sa ja?

- Ja, det gjorde jeg. Men jeg hadde jo så gode argumenter, at jeg følte meg ganske trygg på at han ville si ja, ler Helene.

Drakk champagne alene på bryllupsnatta

Trygg ser ut til å være et ord som beskriver paret rimelig godt. For selv om Helene måtte fri to ganger, tvilte hun aldri på Kenneths følelser for henne.

- Det var jo oss, sier Kenneth rolig.

De giftet seg i Fetsund sommeren 2004, med rundt 80 gjester, 30 og 35 år gamle.

BRYLLUP: Kenneth og Helene giftet seg i 2004. Foto: Privat

Kenneth var skikkelig syk på bryllupsdagen, og greide knapt å hviske ut et «ja» i kirka.

- Du vet den store bryllupsnatta alle snakker om? Vel, jeg dro ut de hundreogførti hårnålene, knappet opp hundre knapper i kjolen og innen jeg var ferdig, hadde han sovnet. Så jeg satt der alene, spiste litt jordbær og drakk champagne og tenkte «ja, ja», ler Helene.

- Så det ble ikke noe het bryllupsnatt på dere?

- Het ble den, men jeg vet ikke om det er feber-het man ser for seg når man sier det, sier Kenneth.

Har det fint i hverdagen

Når Kenneth og Helene forteller historier fra livet de har hatt sammen, så smiler de ofte. De ler av hverandres historier, selv om de neppe byr på mange overraskelser. Det aller meste har de fortalt - og hørt - før.

Likevel synes de det er gøy å høre det på nytt. Spesielt når de snakker om barna sine, to gutter på fjorten og tolv år.

Helene ble gravid ganske kjapt etter bryllupet, i en periode hvor Kenneth var så mye ute og reiste at det var å regne som et lite under at Helene i det hele tatt ble gravid.

- Jordmora var nok helt sikkert overbevist om at dette kom til å gå til helvete da vi satt på kontoret hennes for å forsøke å finne ut når det smalt. Vi hadde knapt vært sammen en eneste dag de siste månedene, så det var egentlig bare én dato Helene kunne blitt gravid på, og det var 11. november, forteller Kenneth.

25 ÅR: Helene og Kenneth har vært gift i 25 år, og tror hemmeligheten ligger i at de snakker godt sammen og trives i hverdagen. Foto: Kjersti Westeng (Mediehuset Nettavisen)

Nesten to år etter førstemann, fikk de en sønn til. Ekteparet flyttet etter hvert til Norge, og etter noen år i Tromsø, endte de til slutt opp i Fetsund, hvor Kenneth kommer fra.

- Har dere hatt mye fokus på parforholdet etter dere giftet dere?

Kenneth og Helene blir litt stille, som om de ikke helt forstår spørsmålet.

- Man leser jo mye om hvor viktig det er å ha «datenights» og kjærestetid, spesielt som småbarnsforeldre. Hadde dere det?

- Nei, det har det vel ikke vært så mye tid til. Visst prater vi om å gå på kino eller ut for å spise middag, men det blir sjelden noe av. Men vi har det veldig fint sammen i hverdagen, sier Helene.

- Vi hadde ingen som kunne være barnevakt rundt oss da ungene var små. Men vi har alltid trivdes ute og har hatt med ungene på jakt og turer i skogen. Vi brukte helgene sammen med barna, og det gjør vi jo ennå, sier Kenneth.

Holdt på å miste sønnen

Familietiden har blitt litt ekstra dyrebar etter høsten 2015. Da hadde de en opplevelse som satte livet i perspektiv - for alltid.

Hele familien hadde vært på jakt, og skulle skyndte seg videre i middagsselskap da yngstemann kom løpende inn og fortalte at storebror hadde falt på trampolina.

- Han lå i bilen og spydde, så vi kjørte ned på sykehuset. Han hyperventilerte og hadde det veldig vondt, forteller Helene.

Da legene sa de trodde sønnen hadde foreslått bukmusklene, ble pappa Kenneth plutselig veldig militær.

- Eldstemann gikk da han var syv måneder og løp da han var ni. Han har alltid vært veldig fysisk og har alltid tålt mye, så jeg skjønte at det var noe mer enn en forslått bukmuskel. Så jeg sa meget tydelig ifra om at nå måtte de ta røntgen av gutten, fordi noe var alvorlig galt, forteller Kenneth.

Pappa Kenneth hadde rett. Eldstemann hadde sprukket tarmen og ble hastet inn på operasjonsstua. På vei inn, overhørte han den ene legen si noe han aldri kommer til å glemme:

- Nå er det 50/50.

- Snakker ikke alltid samme språk



Heldigvis gikk det bra, men følelsen av å sitte på sykehuset og vente på å få høre om sønnen din fortsatt lever, den sitter i deg livet ut.

Så for Kenneth og Helene, er hverdagslykken ofte nok.

- Livet er en berg- og dalbane. Har du først bestemt deg for å gå for noen, synes jeg du bør stå i det. Så går det litt opp og ned, mener Helene.

De krangler ikke noe særlig, forteller ekteparet. Klart de kan diskutere eller være uenige, men de slamrer ikke med dører og løper ut av rommet.

- Du har jo den klisjeen om at menn er fra mars og kvinner fra Venus. Og det stemmer jo. Det er ikke alltid vi snakker samme språk, sier Helene.

Kenneth nikker samtykkende.

- Vi menn er jo litt mer sånn «jaja, det løser seg». Dere kvinner, derimot... Man sier jo at kvinner aldri glemmer noe, og det er kanskje stigmatiserende, men det er jo også helt sant.

Kenneth får ikke et samtykkende nikk fra Helene på den, men heller ingen motsigelser.

- Hvis dere skal gi sønnene deres ett godt råd når de skal finne seg en livspartner, hva vil dere si?

- Finn deg noen du trives godt sammen med, sier Kenneth.

Helene tenker seg litt om.