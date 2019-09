Kevin Hart ute av sykehus etter alvorlig bilulykke: - Sjokkert over at jeg er i live

Bilen ble totalvraket og ryggen hans brakk, men Kevin Hart (40) skal være «takknemlig» for å ha unnsluppet den alvorlige ulykken, på et eller annet vis, med livet i behold.

I starten av september var Kevin Hart involvert i en alvorlig bilulykke i Malibu, Los Angeles, hvor den verdenskjente komikeren og sjåføren av bilen begge skal ha fått alvorlige ryggskader.

Sjåføren, Jared Black, skal ha mistet kontrollen over bilen, kjørt av veien og rullet nedover en veikant. Hart kom seg ut av bilen og fikk kontaktet medisinsk hjelp, mens sjåføren og en annen kvinne skal ha vært innesperret, stod det i ulykkesrapporten.

Nå har Hart sjekket ut av rehabilitering og kommet seg hjem, skriver TMZ ifølge Hollywood Life. Her skal 40-åringen motta intensiv fysioterapi for skadene han har pådratt seg.

Etter å ha fått sett bildene fra bilulykken skal Hart være «sjokkert» og «ikke ha forstått hvordan noen kunne komme fra det i live».

- Tre brudd i ryggraden

Den opprinnelige stand-up-komikeren, som fikk sitt definitive gjennombrudd i TV-serien «Undeclared», skal være takknemlig for å være i live og «har fått et nytt perspektiv på livet».

- Han verdsetter virkelig det faktum at han fortsatt lever, og han ønsker nå å få mest mulig ut av livet på alle mulige måter, forteller en kilde til TMZ.

KASSASUKSESS: Kevin Hart gjorde stor suksess med actionkomedien «Jumanji: Welcome to the Jungle» fra 2017. Oppfølgeren er ventet på kino 13. desember 2019. Foto: Frank Masi (AP)

Ulykken skal ha hatt en «kolossal innvirkning» på Hart, som pådro seg hele tre brudd i ryggraden.

Hollywood-stjernen, som i senere tid har spilt i komedier som «Get Hard», «Central Intelligence» og «Jumanji: Welcome to the Jungle», skal ha tilbrakt ti dager på sykehus med kraftig smertestillende medisiner.

Beskyldt for å filme sex-video

Hart skal fortsatt være i smerter, men kjendisnettstedet TMZ forteller at leger og personlige trenere har beroliget med at han vil komme tilbake til formen han var i før ulykken.

Det siste i saken er at de to andre involverte i ulykken nå skal gå til rettssak mot Hart, da kjendisens tilpassede bil, en 1970 Plymouth Barracuda, skal ha manglet luftputer og nødvendige sikkerhetsutsyr.

Superstjernen har også en annen knipe han må løse etter at han kommer seg til hektene. Montia Sabbag (28) har nemlig anklaget Hart for å ha konspirert en sex-video mellom de to.

Ifølge People, TMZ og flere andre medier skriver at Sabbag krever 600 millioner kroner fra komikeren og en av hans tidligere venner, Jonathan Todd Jackson.

Ifølge søksmålet hevder hun nemlig at duoen sørget for å filme den seksuelle akten på et hotell i Las Vegas - uten at hun var klar over det.

Hart selv gikk for to år siden offentlig ut og beklaget til sin kone og barn for å ha vist dårlig dømmekraft, skrev blant andre Men's Health.