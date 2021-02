Khloé Kardashian anklages nok en gang for bilderedigering – skylder på kameralinsen

Realitystjernen forsvarer sine egne reklamebilder.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Khloé Kardashian (36) og resten av Kardashian-gjengen har ved flere anledninger blitt anklaget for å redigere bildene sine i Photoshop og skape urealistiske kroppsidealer.

Nå får Khloé igjen kritikk, etter at hun delte nye kampanjebilder for sitt eget klesmerke - der flere har reagert på at Kardashian-søsterens hender og føtter ser unaturlig lange og smale ut.

Les også: Brennheit Kendall Jenner om modellkroppen: - Jeg er heldig

Stjernen ser derimot ut til å ta det hele helt med ro. I en rekke meldinger på Twitter forteller hun nemlig at det hele har en enkel forklaring: Det er kameralinsen som har skylden, og ikke en Photoshop-tabbe.

Saken er omtalt av blant andre People.

«Hvordan kan noen tro at dette er størrelsen på føttene mine? Det er vinkelen og linsetypen. Personlig syntes jeg denne linsen er så kul», skriver hun i et av innleggene på Twitter.

Les også: Toppløs Rihanna provoserer fansen i sosiale medier: – Respektløst som faen

«Jeg elsker hvordan kampanjen ble til slutt! Jeg har så mange flere bilder å dele, og jeg er veldig spent! Håper 'bekymringen og forvirringen' nå er lagt død, så vi kan alle nyte bildene. Dette fikk meg virkelig til å le i dag», skriver hun i et annet innlegg.

Dette er ikke første gang realitystjernen anklages for overdreven bruk i Photoshop. Også i mars i fjor delte 35-åringen et bilde av seg selv i en glitterdrakt på vei opp en trapp, da fansen hamret løs på tastaturet.

Den gangen mente også kritikerne at hun hadde tatt det for langt, og at hun hadde redigert bildet så mye at proporsjonene på kroppen ikke lenger stemte. Hodet så alt for stort ut for den tynne kroppen.

«Photoshop fail» var gjennomgangstonen i kommentarfeltet før hun stengte muligheten for å kommentere, og har ikke kommentert på kritikken i ettertid.

Les også: Dette bildet får fansen til å rase mot Kardashian-stjernen

Får skilsmissetips fra førstedamen

Kelly Clarkson (38) står midt i en skitten skilsmisse med eksmannen Brandon Blockstock (44). De to har kranglet over både det ene og det andre etter at det ble kjent at de skulle gå fra hverandre i fjor.

Nå får sangeren støtte fra uventet hold. I onsdagens episode av «The Kelly Clarkson Show» gjestet nemlig den nye amerikanske førstedamen, Jill Biden (69) programmet.

Les også: Kelly Clarksons eksmann i retten: Krever millionsum utbetalt hver måned

Førstedamen har selv gått gjennom en skilsmisse, og hadde derfor noen oppmuntrende ord på lur til artisten - som har vært åpen om at skilsmissen har vært vanskelig. Det skriver Fox News.

- Dette ville jeg sagt til deg hvis jeg var moren din, som min mor alltid sa til meg: Ting kommer til å se bedre ut i morgen, og hvis du kan ta en dag av gangen kommer det til å bli bedre. Jeg ser tilbake på det nå og tenker: Hvis jeg ikke hadde skilt meg, hadde jeg aldri møtt Joe, sier førstedamen i intervjuet.

Les også: Jill Biden blir historisk i Det hvite hus

Biden la også til at hun ikke ville hatt den nydelige familien hun har nå, om hun ikke hadde skilt seg fra sin første ektemann. Jill Biden og Joe Biden (78) har datteren Ashley sammen, i tillegg til at Joe har barn fra sitt tidligere ekteskap.

- Jeg tror virkelig ting skjer for en grunn, og jeg tror at etter en stund så heles du og vil bli overrasket. Jeg gleder meg til den dagen det skjer for deg og du kommer til å ringe meg og si «Hei, Jill. Du hadde rett».

Les også: Møtte ektemannen på blind-date: – Jeg Googlet ham

Avslører meningen med navnet til sønnen

Skuespiller Mandy Moore og ektemannen Taylor Goldsmith avslørte tirsdag at de hadde blitt foreldre til en liten gutt.

På Instagram, forteller skuespilleren at han har fått navnet August Harrison Goldsmith, og at han kom til verden på termindagen, noe foreldrene var veldig fornøyde med.

Les også: Arve Tellefsen og kona går fra hverandre etter 15 år

I et annet innlegg deler stjernen også meningen bak navnet på den nyfødte sønnen. Moore forteller at hun og ektemannen fant ut at de skulle få en gutt i august, og at dette også er ektemannens bursdagsmåned.

Les også: Magnus Midtbø møtte kjæresten på Instagram: – Husker ikke hvem som startet

Husk å høre på podkasten vår «Schendis». Den kan du høre overalt du hører podkast!

Reklame Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin