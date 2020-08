Realitystjernen har slitt med migrene siden tenårene.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Tolv år gammel fikk realitystjernen Khloé Kardashian (36) sitt første migreneanfall, en lidelse hun har slitt med siden.

Les også: Nicola Peltz: Rik, mektig – og snart en Beckham

Det var derimot først som 16-åring hun fikk diagnosen, etter fire år med kommentarer som «det er bare hodepine», fra både familie og venner. I et nylig intervju med Prevention forteller 36-åringen åpenhjertig hvordan lidelsen har påvirket henne.

– Jeg var så flau over å si ifra da jeg hadde migreneanfall, sier hun til nettstedet.

Fakta Hva er migrene? ↓ Migrene er en type hodepine med kraftige, pulserende smerter, ofte begrenset til den ene halvdelen av hodet. Ved et migreneanfall kan det ofte forekomme lysskyhet, kvalme og oppkast. Smertestillende legemidler og triptaner benyttes som anfallsbehandling. Ulike legemidler kan benyttes forebyggende ved hyppige anfall. Kvinner rammes dobbelt så hyppig som menn, og svingninger i østrogen er satt i sammenheng med utløsningen av anfall. Migreneanfall starter ofte i puberteten, og sjelden etter 35-årsalder. Kilde: Store Medisinske Leksikon

Påvirket av koronakrisen

Etter å ha fått diagnosen ble det lettere for realitystjernen å forholde seg til lidelsen, men hun synes fortsatt det er vanskelig å få anfall rundt andre mennesker - spesielt rundt de som ikke vet hvordan de skal forholde seg til situasjonen.

Selv har hun ulike symptomer, og opplever både lysskyhet, vansker med å se, skjelving og kvalme.

– Det er så ekkelt. Spesielt når man er med noen som aldri har sett noen gå gjennom det. De blir bekymret, sier 36-åringen og beskriver migreneanfallene som «uutholdelige».

Til vanlig har hun anfall én til to ganger i uken, men under koronakrisen har anfallene blitt hyppigere.

– I løpet av den første måneden i karantene, trente jeg ikke. Jeg la merke til at jeg fikk flere anfall, og det kan ha vært stress. Men det kan også være fordi jeg ikke trente, sier hun.

Realityprofilen forteller at hun sliter med dårlig samvittighet overfor datteren, to år gamle True, nå som det bare er de to som tilbringer tid sammen og hun ikke kan være like aktiv og til stede for henne som hun skulle ønske.

Comeback i sosiale medier

Khloé Kardashians lillebror, Rob Kardashian (33), har også slitt med en «skjult» lidelse i flere år.

I 2015 trakk han seg tilbake fra rampelyset, og familien uttalte den gang at han blant annet slet med angst, ifølge Heatworld. Siden har han kun vært å se i familiens realityserie, «Keeping Up With The Kardashians», ved et par anledninger, og i sosiale medier er han helt fraværende.

Les også: Portia de Rossi tar kona i forsvar med klar beskjed til fansen

Den siste tiden har han derimot smått begynt å dukke opp igjen, og fansen har blant annet bitt seg merke i at han har skaffet seg et nytt profilbilde på både Instagram og Twitter.

Mandag delte han også et bilde av seg selv på førstnevnte plattform, der han ser ut til å kose seg ved bassenget, og flere mener at han nå har tatt steget ut i offentligheten offisielt.

Kobles til Instagram-kjendis

Mer skulle imidlertid ikke til før spekulasjoner rundt realitystjernens privatliv satte fart. Flere utenlandske medier - deriblant Daily Mail - har de siste dagene koblet ham til Instagram-stjernen Aileen Gisselle, og hevder at de to skal ha et romantisk forhold.

Gisselle delte nemlig et bilde av Kardashian-broren på Instagrams historiefunksjon mandag, der de to ser ut til å spise en romantisk middag sammen. Et filter med 'hjerter forsterker mistanken om at det er noe mellom dem.

MIDDAG: Aileen Gisselle delte mandag et bilde av at hun spiste middag med Rob Kardashian. Foto: Skjermdump fra Instagram (@lordgisselle)

Verken Rob eller Aileen har foreløpig kommentert romanseryktene. Rob Kardashian var tidligere i et forhold med Blac Chyna (32), og sammen har de datteren Dream (3).

Les også Isabella Löwengrip røper nye forretningsplaner med kjæresten

Tennene vekker oppsikt

Den britiske tv-stjernen Katie Price (42) er ikke ukjent for å vekke oppsikt, og nå gjør hun det igjen.

Nylig delte hun et bilde på Instagram der det kom frem at hun har brukket begge anklene under et ferieopphold i Tyrkia, og da hun denne uken delte en video på YouTube om ulykken, sørget hun igjen for at fansen sperret opp øynene.

Mot slutten av videoen ga nemlig 42-åringen en sniktitt på sin neste video, der hun får fjernet tennene på en klinikk i Tyrkia. Klippet viser hvordan Price kun har små stubber igjen i munnen før hun får satt inn et nytt sett med tenner.

SJOKKERER: De naturlige tennene til Katie Price får flere til å sperre opp øynene. Foto: Skjermdump fra YouTube (Katie Price)

– Jeg elsker hvordan du snakker skittent til meg, sier hun ironisk i videoen der tennene hennes kommer til syne.

Ifølge nettstedet har tv-stjernen har slitt med tannproblemer i flere år, og derfor bytter hun dem ut jevnlig.