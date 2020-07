Khloé Kardashian la ut lånt designerkjole for salg på egen nettside. Det får designeren til å reagere

«Vi har sendt deg tre mailer og aldri fått svar», skriver designeren.

Sett utenfra kan det virke som kjendisene har en uendelig stor garderobe, og det er sjelden man for eksempel ser en av Kardashian-søstrene gjenbruke et antrekk de har gått i før.

Det er imidlertid ikke slik at alt de går i på røde løpere og viser frem i sosiale medier er klær de faktisk eier selv, ettersom både motehus og designere gladelig sender antrekk til ulike kjendiser for å sikre seg selv litt gratis promotering.

Derimot er det ikke gitt at klærne de sender ut til kjendisene blir deres til odel og eie, og ofte skal det sendes tilbake.

Det har tydeligvis ikke Khloé Kardashian (36) fått med seg, og nå kritiseres hun for å forsøke å selge videre en kjole hun har fått låne av den unge designeren Christian Cowan (23).

Reagerer på Instagram

Cosmopolitan er blant mediene som omtaler innlegget Cowan nylig delte på Instagrams historiefunksjon, der han lurer på hvordan kjolen endte opp i Kardashians nettbutikk.

«Khloé Kardashian, hvorfor selges antrekket jeg lånte bort til deg på nettsiden din? Vi har sendt deg tre mailer og aldri fått svar», skrev Cowan til et skjermbilde av den aktuelle kjolen.

Kjolen, en blå, mellomlang cocktailkjole, lå ute for salg på Kardashian-familiens gjenbruks-nettside, Kardashian Kloset, der Kardashian- og Jenner-søstrene selger unna klær de ikke lenger bruker. Cowan-kjolen lå ute til 1300 dollar.

Med andre ord kunne Khloé Kardashian ha tjent i underkant av 12.000 norske kroner på salget av kjolen hun fikk låne av designeren. Ifølge Page Six koster en tilsvarende kjole fra Cowans kolleksjon om lag 1950 dollar, snaue 18.000 kroner.

Christian Cowan tok til Instagram for å konfrontere Kardashian-søsteren. Foto: Kena Betancur (AFP via NTB Scanpix)

Overfor nettsiden sier en kilde som hevder å være nær realitystjernen at hun aldri fikk beskjed om at hun kun fikk låne kjolen, ettersom hun skal ha fått den gjennom assistenten sin - uten beskjed om at den kun var til utlån.

Kardashian har ikke svart på designerens anklager offentlig, men kjolen som tidligere lå ute for salg er nå fjernet.

Beskyldt for design-tyveri

Dette er ikke første gang Khloé Kardashian og familiens gjenbruksbutikk, Kardashian Kloset, får kritikk.

Da Kardashian Kloset ble lansert var det blant annet flere som reagerte på at alle inntektene fra salgene går tilbake til de berømte søstrene, ettersom de tilsynelatende har mer enn nok penger fra før av takket være kjendisstatusen sin.

I tillegg har Khloé tidligere fått kritikk av designeren Destiney Bleu (33) for å kopiere designene hennes og selge dem videre som sine egne. Det skjedde i 2017, da realitystjernen promoterte og solgte en glitrende body fra Good American - merket hun selv hadde grunnlagt året før.

Bleu tok til Twitter så fort hun så Kardashians design.

«Når noen kjøper én av alt på nettsiden din, får deg til å skreddersy det, aldri legger ut noe av det eller bruker det, og deretter kopierer det», skrev hun, og delte deretter et bilde av sitt eget og Kardashians design for å bevise påstanden sin.