Kim Kardashian: - Jeg vil treffe Greta Thunberg

Superstjernen Kim Kardashian sier at hun vil møte Greta Thunberg. - Jeg vil snakke med foreldrene hennes.

NEW YORK (Nettavisen): Svenske Aftonbladet skriver at Kim Kardashian hyller den svenske klimaaktivister i et ferskt intervju med Reuters.

- Hun er en så fantastisk ung jente, så modig og tøff, sier Kardashian.

Reuters skriver at Kardashian, som befinner seg i Armenia, ønsker å ha en middag med Greta Thunberg.

- Hun er en så fantastisk ung jente, så modig og tøff som står opp mot disse voksne menneskene som kan være veldig skremmende, og det at hun er så åpen og ærlig er nettopp det vi trenger, sier Kim Kardashian.

Kim Kardashian ønsker å møte både Greta Thunberg og hennes foreldre, Malena Ernman og Svante Thunberg. Kardashian er for tiden i den armenske hovedstaden Yerevan i forbindelse med World Congress on Information Technology (WCIT). Foto: Facebook/ WCIT 2019 Yerevan

Kim Kardashian gir også uttrykk for at hun vil møte Gretas foreldre, Malena Ernman og Svante Thunberg.

Kardashian sier at hunønsker å møte foreldrene til Greta Thunberg for å dele sine tanker om det å være en «sosiale medie entreprenør».

- Jeg ønsker å vite hvordan foreldrene håndterer det, sier Kim Kardashian.

Kardashian er for tiden i den armenske hovedstaden Yerevan i forbindelse med World Congress on Information Technology (WCIT).

Der uttalte Kardashian seg også om miljøet.

- Klimaendringene er et seriøst problem, sier Kim Kardashian til Reuters.

Her kan du se intervjuet fra Reuters der Kim Kardashian snakker om Greta Thunberg:

- For en skuespiller

Den unge, svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16) fikk både positive og negative tilbakemeldinger etter at hun refset verdens ledere i en tale under FNs klimamøte i New York.

USAs president Donald Trump var én av mange som kom med et sarkastisk stikk til den unge klimaaktivisten.

I et innlegg i den britiske tabloiden The Sun gikk TV-kjendisen Jeremy Clarkson også til angrep på Greta Thunberg. Den tidligere Top Gear-stjernen kaller Thunberg blant annet for «en bortskjemt drittunge» (spoilt brat).

Jeremy Clarkson er på langt nær den eneste som har uttalt seg kritisk til Greta Thunberg. Den 16 år gamle klimaaktivisten har fått masse ros for sin tale, men har også høstet mye kritikk og er blitt møtt med både sjikane og påstander om at hun er mentalt syk.

