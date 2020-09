Kim Kardashian «føder» Kylie Jenner i ny Kanye West-musikkvideo

Rapgiganten Kanye West har tatt bruk av kona Kim Kardashian West og svigersøster Kylie Jenner på en noe spesiell måte i sin siste musikkvideo.

Kardashian og Jenner ser totalt ugjenkjennelige ut i musikkvideoen, som onsdag ble «lekket» av regissør Eli Russel Linnetz, skriver E! News Online.

Videoen til 2017-sangen «Feel Me», med Kanye og Tyga, har ikke sett dagens lys før nå. Få er derimot sikre på hvorfor det skulle ta hele tre år før den ble publisert for første gang.

- Jeg regisserte dette for tre år siden. Ingen har noen gang sett den før nå, skriver Linnetz på Twitter.

Nå får derimot musikkvideoen oppmerksomhet for spesielt gjesteopptredenen til Kanyes kone og svigersøster.

- Metaforisk betydning

Mot slutten av filmen, som Nettavisen har sett, kommer nemlig en sekvens hvor det kan se ut som om Kardashian «føder» hennes egen ste-søster Jenner.

I en scene ser man nemlig Kim sittende, med begge beina åpne, før Kylie dukker opp fra skyggene og går ut av underlivet hennes. Regissør Linnetz forklarer at øyeblikket symboliserer lillesøsterens vei inn i rampelyset.

- Den inneholder Kylie som kommer ut av Kims vagina. Den metaforiske betydningen er at det ikke ville vært noen Kylie uten Kim, forklarer han til E! News.

Musikkvideoen ble publisert onsdag kveld, men ble senere fjernet på grunn av opphavsrettskrav fra RIAA (Recording Industry Association of America).

Gjennom hele videoen ser man også «Keeping Up With the Kardashian»-stjernene i bittesmå bikinier.

Selve hovedrollene, Kanye og Tyga, dukker derimot bare opp i deler av sangen ikledd motorcross-inspirerte antrekk.

REALITY-SØSKEN: Kim Kardashian West og Kylie Jenner har blitt kjente fjes etter realityserien «Keeping Up With the Kardashians». Foto: Jean-baptiste Lacroix (AFP)

Skaper reaksjoner

Musikkvideoen skaper uten tvil reaksjoner blant fansen, og i kommentarfeltet til E! News-artikkelen på Facebook spares det ikke på kruttet.

- Virkelig den dummeste musikkvideoen jeg har sett. Og jeg like å se på the Kardashians, så jeg hater ikke på dem lol, skriver en bruker.

- Så flaut. Hjelpes! skriver en annen, mens en tredje bruker spør «hva f*** var det jeg nettopp så».

Videoen lå ute i knappe tre timer før den ble tatt ned fra YouTube.

«Videoen er ikke lenger tilgjengelig på grunn av et framsatt opphavsrettskrav fra RIAA», står det når man prøver å trykke spill av.

SUPERPAR: Kim Kardashian West og Kanye West er blant de største kjendisparene i verden. Foto: Danny Moloshok (Reuters)

