Kim Kardashian observert uten giftering: – Hun har fått nok

Stjerneparet har vært gift siden 2014.

Ekteskapet til Kim Kardashian (40) og Kanye West (43) henger i en tynn tråd, melder flere amerikanske medier.

Mens TMZ skriver at ekteparet i lang tid har gått i parterapi for å redde forholdet, forteller kilder til Page Six at realitystjernen er klar for å sende inn skilsmissepapirer.

– De holder en lav profil, men de er ferdige, sier en kilde.

– Hun er ferdig

Ifølge Page Six har ikke Kardashian brukt gifteringen sin på lenge, og West har på sin side tilbrakt tid på ranchen sin i Wyoming. Der feiret han også jul, mens kona feiret med barna og resten av familien.

– Kim ba Kanye om å reise dit så de kan leve separate liv og få tingene i orden før de separeres og skilles. Hun er ferdig, legger kilden til.

Kilden hevder at paret tidligere har jobbet hardt for å få ekteskapet til å fungere, men at Kardashian nå er lei:

– Hun er seriøs med studiene sine og vil bli advokat, mens Kanye løper rundt og snakker om å stille til presidentvalg og alt mulig annet. Hun har fått nok.

Flere bruddrykter

Kim Kardashian og Kanye West giftet seg i 2014 og har fire barn sammen. Også tidligere har det vært snakk om skilsmisse.

Ryktene satte for alvor fart da West brøt sammen under et valgkampmøte i Sør-Carolina i juli i fjor. Der avslørte han at han og kona hadde vurdert abort da Kardashian ble gravid med deres første barn.

– Jeg drepte nesten datteren min, sa West fra scenen.

Måneden etter tvitret West at han har «prøvd å skille seg helt siden Kim møtte Meek på Waldorf for å diskutere fengselsreformen». Med dette refererte han til et møte mellom kona og rapperen Meek Mill (33) – som sammen har jobbet for en fengselsreform.

I et annet Twitter-innlegg kalte han også Kardashians mor, Kris Jenner (65), for «Kris Jong-Un» og hevdet at Kardashian-familien prøvde å tvinge ham til å få psykiatrisk behandling.

Ifølge Page Six har Kardashian ansatt skilsmisseadvokat Laura Wasser, som hjelper henne med det juridiske. Verken Kardashian eller West har foreløpig bekreftet eller kommentert skilsmisseryktene.

