Kim Kardashian truer søsteren med sparken: - Får ikke være med hvis hun ikke er villig til å by på seg selv

Kourtney Kardashians fremtid i familiens TV-serie ser ut til å endre seg.

At det stadig går en kule varmt mellom de verdenskjente realitysøstrene Kim (39), Kourtney (40) og Khloé Kardashian (35) er ingen hemmelighet.

Denne gang ser det imidlertid ut til at tumultene vil få varige konsekvenser.

Under søndagens episode av familiens realityshow, «Keeping up with the Kardashians», ble det nemlig avgjort at Kourtney Kardashian vil medvirke i familiens serie i mye mindre grad enn tidligere.

- ikke ærlig med fansen

Det hele startet da de to yngre søstrene til Kourtney, Kim og Khloé, anklaget henne for å unnlate å fortelle om visse ting i livet sitt til seerne av serien. Spesielt rundt det som skal ha vært en romanse.

- Jobben vår er å være åpen og ærlig, og dele mye av oss selv. De siste årene har ikke Kourtney gjort det, sier Kim Kardashian i episoden, gjengitt av People, og mener at søsteren dermed ikke viser frem et ærlig liv gjennom kameraene som stadig filmer familien.

- Så de dagene når Kourtney velger å ikke bli filmet, må Khloé og jeg fylle de hullene med å dele enda mer om oss selv. For hvis vi ikke deler hendelser fra livene våre, hva skal serien handle om da? Fortsetter hun.

Truer med sparken

Ifølge Kourtney mener hun at det er enkelte ting ved livet sitt hun ønsker å holde privat, og mener det bør være lov.

- Jeg har sagt at jeg ikke ønsker å dele forholdene mine. Det er det eneste. Jeg har delt andre ting som da jeg gråter av angsten min, og jeg har vært veldig åpen rundt sammenbruddene mine, sier Kourtney og understreker at det bør være lov å holde deler av livet sitt privat.

For Kim og Khloé er dette et egoistisk valg, og mener at moren deres (som for øvrig også er deres manager) bør ta tak i Kourtney sitt unnvikende bidrag til TV-serien.

- Som vår manager burde du ha et ønske om at denne serien skal være en suksess. Du burde snakke med Kourtney og si at hun ikke får være med hvis hun ikke er villig til å by på seg selv. Hun møter ikke opp, hun vil ikke dra på jobb, hun har alt for mange grenser, sier Kim til moren sin, Kris Jenner.

Ifølge Kim er Kourtney ferdig med å delta i serien om hun ikke ønsker å endre holdningene sine.

Mindre med i serien

Om de tre søstrene får løst tumultene mellom seg, gjenstår å se.

For kort tid siden bekreftet imidlertid Koutney, i et intervju med Entertainment Tonight, at hun kommer til å trekke seg litt tilbake fra serien for å fokusere på sine tre barn, Mason (9), Reign (4) og Penelope (7).

- Jeg har bare bestemt meg for å tilbringe mer tid som mamma og bruke energien min der, men jeg har ikke tatt farvel med serien, uttalte Kourtney i intervjuet.