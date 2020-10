Realitystjernen samlet venner og familie på en privat øy.

Forrige uke fylte realitystjernen Kim Kardashian 40 år, og i helgen samlet hun sine nære og kjære til fest.

Tirsdag delte jubilanten flere blinkskudd fra feiringen, som fant sted på en privat øy, på Twitter. I en rekke innlegg forsikret hun om at festen var nøye planlagt og at samtlige av gjestene hadde testet seg for koronaviruset før de reiste.

«40 og føler meg så ydmyk og velsignet. Jeg tar ikke en eneste dag for gitt, spesielt ikke i disse tider hvor vi alle blir påminnet om hva som virkelig betyr noe», skriver hun først.

Privat feiring på privat øy

Videre følger realitystjernen opp med flere innlegg der hun forklarer hvordan de løste utfordringene med koronaviruset.

«Etter to uker med gjentatte helsesjekker og karantene, overrasket jeg min nærmeste sirkel med en tur til en privat øy der vi kunne late som at alt er normalt for et øyeblikk. Vi danset, syklet, svømte med hvaler, så på film på stranden og mye mer», skriver hun blant annet til flere bilder fra festen.

Avslutningsvis skriver 40-åringen at hun er klar over at dette for mange er umulig å gjøre nå.

«I øyeblikk som dette blir jeg ydmykt påminnet om hvor privilegert jeg er. #thisis40», skriver Kardashian på Twitter.

– Se på meg, jeg er kjemperik

Fansen er imidlertid ikke særlig begeistret over den ekstravagante bursdagsfesten realitystjernen har arrangert.

På Twitter koker det over av kritiske kommentarer, der flere mener det er smakløst å feire bursdagen sin i form av en stor fest nå som en hel verden kjemper mot koronaviruset.

«Det ser ikke særlig bra ut å dele hyggelige nyheter som dette mens mennesker sliter og dør. Se på meg, jeg er kjemperik, kan teste meg hver dag, fly vennene mine ut til private øyer og late som at helvetet du lever i ikke eksisterer. Vent, det gjør ikke det for meg. Jeg er rik», skriver en sarkastisk på Twitter.

«Wow. Heldige deg. Takk for at du viser frem det fantastiske livet ditt til oss uheldige mennesker som fortsatt sitter i karantene mens barna våre ikke får gå på skolen og FOLK DØR. Men greit, skryt så mye du vil. Motbydelig», raser en.

Beskyldes for løgn

Enkelte har også vanskelig for å tro at alle gjestene faktisk har vært i karantene før festlighetene.

«De har åpenbart ikke vært i karantene. Neglene deres er fikset av profesjonelle. Noen måtte gjøre det. Jeg er sikker på at hvis du ser på de sosiale mediene deres har de vært ute og gjort ting. Det var ikke noe karantene», lyder et innlegg.

Flere mener også at Kardashian heller kunne brukt pengene sine på å hjelpe de som sliter under koronakrisen.

Kim Kardashian har foreløpig ikke kommentert kritikken.