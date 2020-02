Kina har gjort overraskende oppdagelse på månen

– Det er en tankevekker, sier seniorforsker ved Institutt for måne- og planetforskning i Houston.

I likhet med romfartsorganisasjoner i USA og Europa har kinesiske myndigheter plassert et forskningsfartøy på månen.

Roveren heter Yutu-2, og har siden den landet i 2019 skapt flere store overskrifter verden over. Ikke minst da kinesiske medier rapporterte om «bisarr og uventet» oppdagelse på baksiden av månen.

Les mer: Kina meldte om «bisarr og uventet» oppdagelse på baksiden av månen – her er bildet av hva de egentlig fant

Yutu-2 fotografert på månen. Foto: China National Space Administration (CNSA) via CNS / AFP (NTB Scanpix)

Det viste seg at altså funnet var noe mindre spennende enn enkelte kanskje kunne håpe.

Men nå har Yutu-2 faktisk gjort en oppdagelse som overrasker forskere både i øst og vest.

– Tankevekkende

Det øverste laget på overflaten av månen er noe som kalles regolitt.

Regolitt er «en betegnelse for ikke-sammenhengende masser, som humus, leire og sand», ifølge Wikipedia. Mange har sett bilder av astronauter fra Apollo-ferdene hoppe rundt og sette spor i den støvete måneoverflaten.

En av astronautene fra Apollo 11-ferden setter et skoavtrykk i regolitten på månen. Den manglende atmosfæren gjør at avtrykket mest sannsynlig er der den dag i dag. Foto: (NASA/Getty Images)

Basert på erfaringene fra NASA-astronautene har ikke forskerne forventet at dette laget er spesielt tykt, men dataene fra det kinesiske månefartøyet viser noe ganske annet.

I alle fall i området som Yutu-2 har undersøkt på den såkalte baksiden av månen, altså den hittil uutforskede halvdelen som alltid vender vekk fra jorden, er regolittlaget betraktelig tykkere enn hva forskerne forventet – nesten 40 meter tykt.

Det går fram av en forskningsartikkel publisert på Science Advances, forfattet av kinesiske og italienske forskere som har analysert dataene fra Yutu-2.

Det er om lag fire ganger mer regolitt en forventet, ifølge forskere avisen New York Times har snakket med.

– Det er mye regolitt. Det er en tankevekker, sier seniorforsker David A. Kring ved Institutt for måne- og planetforskning i Houston til avisen.

Les også: Kinas supersoniske våpen omtales som «en flygende dødsdom»

Seniorforsker David A. Kring.

Dataene kommer via radarteknologi på Yutu-2 som på jorden ofte blir brukt til å lete etter skjulte strukturer. Kring håper at også NASA vil bruke slike måleinstrumenter på kommende månereiser.

Dersom astronauter for eksempel finner is under overflaten, kan det muliggjøre lengre opphold på månen.

Nok en overraskelse

Radarbildene fra Von Karman-krateret hvor Yutu-2 befinner seg viser at de øverste ti–tolv meterne består av et porøst og kornete materiale. Deretter kommer et område med stein på mellom noen centimeter til to meter i diameter. Under der igjen var det et nytt lag med sand og grus.

Les også: Noe i verdensrommet sender signaler til jorden hver 16. dag

Skisse som viser lagene på månen, slik kinesiske og italienske forskere har kommet fram til. Foto: (Creative Commons Attribution NonCommercial License 4.0)

Hva som befinner seg under der igjen har ikke forskerne tilfredsstillende data på.

En annen overraskelse for forskerne var at radaren ikke viste tegn til basalt, altså størknet lava, fra den gangen krateret ble dannet.

En forklaring kan være at i løpet av milliarder av år har basalten forvitret i nye nedslag.

De nye undersøkelsene av månen fyller ut et stadig mer detaljer kunnskapskart om vårt nærmeste himmellegeme.

– Jeg vil ikke si at disse oppdragene produserer ekstraordinær vitenskap. Men de demonstrerer en nyskapende evne. Og de er på vitenskapssiden, fyller ut noen detaljer og gir noen detaljer vi ikke hadde, sier Kring til New York Times.

Les også: (+) Dette kartet viser sannsynligheten for at du overlever en atombombe