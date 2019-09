Kina melder om «bisarr og uventet» oppdagelse på baksiden av månen

Forskningsinstituttet MIT tror de vet hva det kan være ...

Det er ikke bare NASA som har plassert kjøretøy på månen. I skrivende stund ruller den kinesiske roveren Yutu-2 omkring på den hittil uutforskede baksiden av månen. Det vil si den siden av månen som alltid vender bort fra jorden.

Kina hevder nå at roveren har kommet over noe «bisarr og uventet», skriver det kjente forskningsinstituttet Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Kinesiske medier melder at Yutu-2 har oppdaget en «gele-liknende substans» i et mindre krater.

Fra bilder roveren sender tilbake til jorden, oppdaget forskere et område med en uvanlig fargeglans, og sendte roveren for å undersøke nærmere. De eneste detaljene kinesiske myndigheter har kommet med så langt er at roveren fant et «gele-liknende» materiale med en «uvanlig farge».

Her er det kinesiske månefartøyet Yutu-2. Forskere håper roveren kan bidra med å løse gåten om hvordan månen ble til. Foto: China National Space Administration (CNSA) via CNS / AFP (NTB Scanpix)

Forskere ved MIT har en idé om hva det kan være.

– Akkurat nå er den beste forklaringen vi har at det ikke er snakk om faktisk gele, men antagelig glass laget av stein eller regolitt som smeltet av varmen i et meteorittnedslag for lenge siden, skriver MIT Technology Review.

Tilsvarende funn er gjort på jorden.

Regolitt er «er en betegnelse for ikke-sammenhengende masser, som humus, leire og sand», ifølge Wikipedia.

Det er gjort underlige oppdagelser på månen tidligere. Apollo-17-astronautene snublet for eksempel over oransje jord, men det er første gang det er oppdaget gele- eller glassmateriale på overflaten, skriver tidsskriftet.

Forskere har store forventninger til det kinesiske måneoppdraget. Yutu-2-roveren er utstyrt med nye måleinstrumenter som kan gi mer eller ny informasjon om forekomster av vann og is på månen. Forskere håper roveren til syvende og sist kan bidra med å løse gåten om hvordan månen ble til.