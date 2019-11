Kinas nye krigsfly H-20 omtales som «USAs verste mareritt»

Analytikere tror Kina er i ferd med å avduke det kommende stealth-bombeflyet Xian H-20. Det kan representere en betydelig maktendring i Stillehavet.

Kina er i full gang med å etablere seg som en militærmakt av størrelse, og utvikler nå stealth-bombeflyet Xian H-20.

Det er forventet at flyet vil være i stand til å slippe atombomber. I så fall har Kina kraftig oppgradert det tredje benet i en såkalt atomtriade med bombefly, ubåter og ballistiske missiler.

– Tanken bak denne triaden er avskrekking. Kun ett ben er lettere å angripe. Med tre ben har man bedre mulighet til svare på et potensielt atomangrep, et såkalt second strike, sier orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets høgskole til Nettavisen i et tidligere intervju.

Han forklarer at Kina har hatt en triade i flere år, men med et eldre bombefly. Dette moderniserer triaden og gjør den mer kapabel.

Kina og USA er delt av et havområde på mellom 8000 og 10.000 kilometer, og USA har brukt de siste 50 årene på å bygge forsvarsbaser på Guam, Filippinene og i Japan, og utvikle verdens største hangarskip som Nimitz- og Gerald R. Ford-klassen.

VIDEO: I de siste sekundene av videoen i toppen av artikkelen viser fly- og våpenprodusenten Xian et nytt fly skjult under en duk. Det antas at det kan være det kommende stealth-bombeflyet H-20.

KONSEPT: Det skorter ikke på konseptskisser av H-20. Dette er en av de mer forseggjorte.

«USAs verste mareritt»

H-20 er formet som en flygende vinge og et av målene med flyet er å være så usynlig for radar som mulig. Dette er viktig for flyets angrepsevne overfor USA, skriver Sebastien Roblin i en artikkel i The National Interest.

Han er ekspert på konfliktløsning og instruktør for USAs fredsbevarende styrker i Kina.

I en konfliktsituasjon, skriver Roblin, er den beste metoden for å nøytralisere amerikansk makt i luften å ødelegge flyene mens de står på bakken eller på hangarskip. Aller helst i løpet av en krigs første timer.

H-20 er forventet å få en rekkevidde på mer enn 8000 kilometer og med stealth-egenskaper kan det komme tett nok på hangarskip og flybaser til at motstanderen ikke rekker å forsvare seg eller sette inn motangrep.

Ved for eksempel å angripe radar- og luftforsvarssystem kan dette skape et hull i forsvaret slik at en kan gå til angrep også med mindre usynlige våpen.

Det spekuleres videre i om H-20 kan fungere som en kommandosentral i et nettverk av fly, slik Norges nye kampfly F-35 kan. Det er også foreslått at H-20 kan brukes til elektronisk krigføring og angrep med laser.

Dette er bakteppet for at The National Interest nå omtaler flyet som potensielt «USAs verste mareritt».

Hvor mye av dette som er fakta kan det hende verden snart får vite.

PROTOTYPE: Den kinesiske TV-kanalen CCTV viste dette bildet i slutten av 2017. Analytikere mener det kan være en prototyp på bombeflyet H-20. Foto: Stillbilde fra CCTV

Tror H-20 avdukes snart

Ifølge både The National Interest og The Diplomat kan den stadig økende oppmerksomheten rundt H-20 nå tyde på at det kinesiske luftforsvaret nærmer seg klare til å avduke H-20 for offentligheten.

PLAAF har tidligere uttalt at det skulle skje i 2019. Analytikere forventer at flyet vil være på vingene for første gang i 2020 og at produksjonen kan starte allerede i 2025, skriver The National Interest.

Roblin kommenterer at Kina, som vanligvis holder kortene tett til brystet, nok håper at åpenheten rundt H-20 skal fungere avskrekkende i seg selv – allerede før det er flygedyktig.

H-20 kommer for øvrig til å bevæpnes med noe langt farligere enn atomvåpen. Det kan du lese mer om i vår omfattende gjennomgang av flyet (+).