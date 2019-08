Kinas supersoniske våpen omtales som «en flygende dødsdom»

Kinesisk propagandavideo sender en klar beskjed til USA.

I en video publisert av Kinas statlige forskningsselskap på romfart og teknologi, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), gir kinesiske myndigheter et glimt av landets framtidige våpen. Se videoen øverst i saken.

Ett av dem omtales i ordelag som «ustoppelig» og «en flygende dødsdom».

Våpenet skal benytte seg av såkalt Waverider-teknologi, og er i praksis et missil i stand til å nå mange ganger lydshastigheten. En Waverider er en overlydsfarkost som når svært høye hastigheter blant annet ved «å ri på» sine egne sjokkbølger.

Det er kun bygget ett bemannet fly som nyttiggjør seg av teknologien, XB-70 Valkyrie. Det nådde en hastighet på over Mach 3, men tester har vist at teknologien er effektiv også i hastigheter fra Mach 5 og høyere. Da snakker vi om en fart på fra 5000 km/t.

Slike fly eller farkoster er så langt ikke satt i produksjon.

Som våpen fraktes i teorien stridshodet i nesa på en Waverider og slippes når høyden og hastigheten er stor nok. Deretter farer missilet gjennom rommet før det treffer målet sitt.

North American XB-70 Valkyrie var et supersonisk strategisk bombeflyprosjekt signert North American Aviation Inc.. Valkyrie kunne fly over tre ganger lydens hastighet, og var ment å erstatte Boeing B-52 Stratofortress. Kutt i forsvarsbudsjettet satt en stopper for flyet. Foto: NASA

«En flygende dødsdom»

I den kinesiske propagandavideoen antydes det at våpenet er i stand til å nå målet sitt fra svært lange avstander.

Den kinesiske nettsiden Sina.com tror våpenet i videoen kan dreie som om det mystiske Dongfeng-17-missilet.

Det er ikke mye vi det om dette våpenet. Ifølge en kortfattet oversikt publisert på Wikipedia skal det ha blitt testet første gang i 2017, og er forventet å være operasjonelt fra 2020. Det skal ha enn topphastighet på over 12.000 km/t og være i stand til å frakte atomstridshoder.

Flere medier, blant annet australske News.com omtaler missilet som potensielt «ustoppelig» og «en flygende dødsdom» for hangarskip.

Våpenekspert Wei Dongzu forteller til Global Times at missilet vil fly rett over jordens atmosfære og skifte retning flere ganger for å omgå rakettskjold og luftvern.

Kina har utviklet flere Waverider-konsept. Denne farkosten kalles Project 0901. Foto: 星海军事 (CC BY-SA 4.0)

Klar beskjed til USA

Videoen består kun av dataanimasjon omtales som åpenbar propaganda, ment å sende en beskjed til Washington.

I slutten av juli 2019 gikk Kina ut og kritiserte USA for undergrave global stabilitet og varslet utvikling av et mer høyteknologisk kinesisk forsvar.

– Internasjonal strategisk konkurranse er økende, står det i et strategidokument som Kinas forsvarsdepartement har offentliggjort.

Dokumentet, en såkalt hvitbok, er det første i sitt slag siden 2012. Det omhandler langsiktige mål og prioriteringer for det kinesiske forsvaret.

USA får ramsalt kritikk i strategidokumentet, hvor det påpekes at USA har økt forsvarsbudsjettet, satset på atomvåpen og rakettforsvar og forsøkt å øke sin militær kapasitet både i verdensrommet og cyberspace. Dette undergraver den globale strategiske stabiliteten, mener Kinas regjering.

Talsmann Wu Qian i Kinas forsvarsdepartement rettet pekefingeren mot USA under presentasjonen av det nye strategidokumentet i Beijing i slutten av juli 2019. Foto: Andy Wong (AP/NTB Scanpix)

Vil «trygge verdensfreden»

I denne situasjonen ønsker Kina seg et mer moderne og høyteknologisk forsvar. Beijing-regjeringen viser til at kunstig intelligens og annen IT-teknologi får økende militær betydning.

Tidligere i år varslet Kinas regjering en økning i forsvarsbudsjettet på 7,5 prosent i 2019. Det kinesiske forsvarsbudsjettet er verdens nest største, men fortsatt mye mindre enn det amerikanske.

Parallelt med satsingen på ny forsvarsteknologi forsikres det i strategidokumentet at Folkets frigjøringshær – Kinas væpnede styrker – bidrar til å trygge verdensfreden.

I strategidokumentet heter det også at mer militær tilstedeværelse fra USA, Japan og Australia i Asia-Stillehavsregionen vil føre til usikkerhet i regionen. Kina mener videre at USAs utplassering av et rakettforsvarssystem i Sør-Korea undergraver den regionale strategiske balansen.

Kilder: NTB, Wikipedia, News, Sina.com, Global Times, The Sun.