Kine Olsen Vedelden ble vegetarianer etter «Farmen kjendis»-oppholdet

Kine Olsen Vedelden gjester denne ukens episode av «Schendis».

«Farmen kjendis»-aktuelle Kine Olsen Vedelden (26) er ukens gjest i Nettavisen-podkasten «Schendis».

Hør episoden med den tidligere cheerleaderen her:





26-åringen er tidligere verdensmester i cheerleading, og har etter at hun la opp som idrettsutøver returnert til skolebenken. De siste årene har hun også vært å se i flere TV-programmer, blant annet ovennevnte «Farmen kjendis» på TV 2 og NRK-suksessen «Mesternes mester» (fra 2019).

I podkasten forteller hun blant annet at hun ble vegetarianer etter «Farmen kjendis»-oppholdet, og påpeker at hun tror alle har godt av å bli isolert inne på en gård over en periode.

Den tidligere cheerleaderen avslører også detaljer om hvordan hun og kjæresten Tom Hilde (33) falt for hverandre under innspillingen av «Mesternes mester», og gir en oppdatering på oppussingsprosjektet de har satt i gang i sin første felleseide leilighet – som ligger på Vettakollen i Oslo.

Kine Olsen Vedelden kan også avsløre at kjæresten har et lite crush på en annen «Farmen kjendis»-deltaker.

I tillegg hevder 26-åringen at hun aldri har vært et naturtalent i noe, men at hun har presset seg selv til å bli best i det hun gjør. Blant annet snakker hun om hvordan har opplevd å leve i skyggen av faren, fotball-legenden Egil «Drillo» Olsen (78), og alltid kjent på et press for å prestere.

