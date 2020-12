Kine Olsen Vedelden: - Vi har nettopp kjøpt oss vår først bolig sammen

For den «Farmen Kjendis»- aktuelle 26-åringen blir årets jul feiret på uvant vis.

I denne julespalten forteller kjente norske personer om sine planer for julen, om hvordan de har opplevd året som har gått og om ønsker for det nye. Fra oss til deg: God jul!



Kine Olsen Vedelden (26) tidligere verdensmester i cheerleading og aktuell i «Farmen Kjendis» etter jul:



Hvordan og med hvem skal du feire jul i år? - Jeg skal feire jul med mamma og pappa og hundene våre. Vi pleier å feire jul på Gran Canaria, men det utgår i år (dessverre), og vi skal feire jul på hytta. Siden julefeiringen ble litt annerledes i år, har mamma og pappa fått mulighet til å skaffe seg valp, så vi blir tre mennesker og tre hunder på hytta i år.

Hva er ditt beste og verste juleminne? - Jeg har ikke ett bestemt juleminne jeg tenker tilbake på, men setter veldig pris på når hele familien er samlet og skraper flaxlodd på julaften hvert år (som er medbragt fra Norge til Gran Canaria, såklart). Verste juleminne er fra da jeg var liten og man gikk i luciatog, og jeg hadde så ekstremt lyst til å være Santa Lucia, men var altfor sjenert til å rekke opp hånda da det skulle velges lucia. Feg fortalte dette på cheerleading-trening da jeg var 17 år, og da gikk vi i luciatog etter trening i hallen (i treningstøy) og jeg fikk være lucia, så det var veldig hyggelig. Jeg er veldig heldig som ikke har noen verre minner enn som så, innser jeg nå.

Nyttårsaften, hvordan blir feiringen? - Dette er vel ikke året for å lage store nyttårsplaner, men skal jeg gjette blir det champis med to-tre venninner.

Hvis du skal beskrive 2020 i én setning? - 2020 har vært et tøft år for veldig mange, og jeg er veldig heldig som ikke har kjent på virkninger av pandemien verken fysisk eller psykisk, men likevel vil jeg ta lærdom av det som foregår i verden og verken ta ting, venner eller familie for gitt.

Ditt største ønske for 2021? - Hvis man sier ønskene sine høyt blir de jo ikke oppfylt, så det kan jeg ikke røpe.

Hva er dine planer for det neste året? - Tom (tidligere skihopper Tom Hilde journ. anm.) og jeg har nettopp kjøpt oss vår først bolig sammen. Vi står overfor et skikkelig oppussingsprosjekt! Det kommer til å kreve mye av oss det neste året, så fritiden min for det neste året har egentlig blitt et boligprosjekt. Leiligheten er på Vettakollen i Oslo, og vi tenker å flytte inn så fort som mulig. Ingen av oss er spesielt plaget av å bo i oppussingskaos og blant pappesker.

