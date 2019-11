Kinoeiere raser mot Netflix etter «The Irishman»-konflikt: – Det er en skam

Strømmegiganten er igjen i fokus i Hollywood etter krangel rundt Martin Scorseses nye storfilm.

LOS ANGELES (Nettavisen): Netflix har vokst til å bli en kjempe innen underholdningsbransjen. Strømmeselskapet har mer enn 158 millioner brukere verden rundt, og produserer hvert år en stor mengde originalt innhold.

Veksten har imidlertid ikke kommet uten uoverensstemmelser. Mange i Hollywood har lenge vært kritiske til Netflix, ettersom de blant annet mener strømmetjenesten skader den tradisjonelle kinoen.

Kinoopplevelsen og kinoer i seg selv har en svært høy status i filmbyen, og konservative stemmer i Hollywood mener at strømmetjenester som Netflix holder folk borte fra kinoer, og at innholdet ikke blir framført på en fortjent måte når den presenteres på en liten skjerm.

Les også De mest populære seriene på Netflix

Netflix har ikke latt seg stoppe av kritikken, og de siste årene har de produsert flere storfilmer. Sist ut er «The Irishman», regissert av svært anerkjente Martin Scorsese.

Se trailer i videoen øverst i artikkelen.

Scorsese står blant annet bak filmene «Godfellas» og «Casino», og forventningene er skyhøye når regissøren nå kommer med en ny mafiafilm, med både Robert De Niro og Al Pacino på rollelisten. Men filmen har også ført til en ny konflikt, denne gangen med kinoeiere.

- En skam

Netflix har nemlig vært i forhandlinger om hvor lenge «The Irishman» skal bli vist på kino, og samtalene brøt sammen sist måned, skriver New York Times.

Noen vil kanskje stusse over at en Netflix-film i det hele tatt skal bli vist kino, men det gjøres i hovedsak for at filmen kan vinne priser. En film som ikke har blitt vist på et visst antall kinoer, er nemlig ikke kvalifisert til å vinne for eksempel Oscar-priser.

«The Irishman» vil nå bli vist på utvalgte kinoer i USA fra førstkommende fredag, før den slippes på Netflix 27. november. Et viktig punkt i forhandlingene, handlet om hvor lenge filmen skulle vises på kino før den blir lagt ut på strømmetjenesten.

De store kinokjedene insisterer som oftest på at filmer skal bli vist eksklusivt hos dem i 72 dager. I forhandlingene med Netflix hadde to kjeder gått med på å senke det kravet til 60 dager. Netflix ville imidlertid ikke gå med på mer enn 45 dager, og det førte til bruddet i samtalene, skriver New York Times.

- Det er en skam, sier John Fithian til avisen. Han er leder for den nasjonale foreningen for kinoeiere i USA, som jobber for og sammen med flere store kinokjeder i landet.

KRITISK: John Fithian, leder for den nasjonale foreningen for kinoeiere i USA, er ikke glad etter valget til Netflix. Foto: Chris Pizzello (AP/NTB Scanpix)

Kinokjedene mener publikum nå ikke får se Martin Scorseses storfilm som den skal ses, nemlig på en stor skjerm i mørket med popcorn på fanget. «The Irishman» vil nå vises på åtte kinoer i Los Angeles og New York, før det utvides til utvalgte kinoer utenfor de store kjedene i USAs ti største kinomarkeder.

- Det er en veldig stor skuffelse at Netflix og de ledende kinoeierne ikke kunne finne en måte å få en betydelig film fra Martin Scorsese ut på mange skjermer, sier Fithian, og fortsetter:

- Dette er en stor regissør, en kinofreak, som har lagd alle slags viktige filmer for vår industri. Og «The Irishman» kommer til å spille på en tiendel av skjermene den burde bli spilt på, hvis Netflix hadde vært villige til å komme til enighet med våre medlemmer.

Les også: Dette er grunnen til at Netflix kansellerer serier etter tre sesonger

Stiller spørsmål ved valget

Martin Scorses har lagd sine siste filmer, blant annet «The Wolf of Wall Street» og «Silence» hos studioet Paramount, og hadde «The Irishman» blitt lagd ved et av de store Hollywood-studioene, hadde antakelig filmen blitt vist på kino som vanlig. Paramount takket imidlertid nei til filmen på grunn av det store budsjettet.

STJERNELAG: Det er store forventninger når Al Pacino, Martin Scorsese og Robert de Niro er samlet i én film. Her avbildet under visningen av filmen på filmfestivalen i London. Foto: Doug Peters (Pa Photos/NTB Scanpix)

«The Irishman» er en ambisiøs film som strekker seg over et tiår og forteller over tre og en halv time om hvordan organisert kriminalitet var sammenflettet med arbeiderbevegelser og amerikanske myndigheter det siste århundret. Netflix var de eneste som var villige til å ta risikoen med det store, kostbare prosjektet.

FÅR KRITIKK: Netflix-logoen på selskapets kontorer i Los Angeles. Selskapet har ikke bare tilhengere i Hollywood. Foto: Mario Tama (AFP/NTB Scanpix)

Netflix bryr seg generelt lite om den tradisjonelle kinoforretningsmodellen, og er mest opptatt av å holde brukerne sine fornøyd. Når Netflix’ filmer kommer på kino, er det mest for å kunne vinne priser og også ofte for å blidgjøre filmskaperne.

Kinokjedene mener imidlertid at strømmeselskapet går glipp av en viktig inntektskilde når de ikke viser filmene på kino. John Fithian i foreningen for kinoeiere synes det er ekstra spesielt nå som konkurrentene til Netflix bare blir flere og større.

- Netflix lar en vesentlig mengde penger bli liggende på bordet. Tenk på «The Departed» i 2006. Den Scorsese-filmen dro inn 300 millioner dollar globalt. Den sørget for at Scorsese vant Oscar for beste regi. Den spilte lenge på kinoer og dro inn et tonn penger, minner Fithian om og spør:

- Hvorfor vil ikke Netflix tjene de pengene før filmen legges ut på tjenesten? Den kan fortsatt være eksklusivt på Netflix. Den kan fortsatt dra inn brukere. Det vil fortsatt være det eneste stedet man kan se filmen hjemmefra.

Kinokjedene mener også at å vise filmen på mange kinoer vil gi en dytt i promoteringen som en tradisjonell markedsføringskampanje ikke kan gi.

Scott Stuber ledet forhandlingene for Netflix. Han er leder for avdelingen for originale filmer hos Netflix, og han avviser at det er nødvendig å vise filmen på kino over et langt tidsrom.

- Når det gjelder «The Irishman», var det viktig for oss å vise den på kinoer en periode, å plassere den i store saler så folk kan samles og ha mulighet til å se den på den måten. Men jeg tror også at folk vil elske den minst like på Netflix, sier Stuber til New York Times.

NETFLIX-TOPP: Scott Stuber og Molly Sims på visningen av The Irishman på filmfestivalen i New York i september. Foto: John Nacion/starmaxinc.com (Pa Photos/NTB Scanpix)