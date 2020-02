Kirk Douglas er død

Han ble 103 år gammel.

Skuespilleren Kirk Douglas døde onsdag. Han ble 103 år gammel.

Douglas medvirket i en rekke Hollywood-filmer i løpet av sin karriere. Han er blant annet kjent for sin rolle i storfilmen «Spartacus».

Kirk Douglas er også kjent for å være far til Michael, som også ble en Hollywood-stjerne.

- Det er med enorm sorg at jeg og brødrene mine kunngjør at Kirk Douglas forlot oss i dag i en alder av 103, sier Michael Douglas i en uttalelse, ifølge TMZ.

- For verden var han en legende, en skuespiller fra spillefilmens gullalder som levde langt inn i sine gyldne år, en humanitær mann som med sin forpliktelse til rettferdiget og sakene han trodde på satte en standard for å oss alle tilstrebe. Men for meg og brødrene mine, Joel og Peter, var han bare pappa. For Cathrine, en vidunderlig svigerfar. For hans barne- og olderfar, deres kjærlige bestefar. Og for hans kone Anne, en fantastisk ektemann.