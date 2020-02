Kirk Douglas etterlater seg enorm arv. Sønnen får ingenting

Gir alt til veldedighet.

I en alder av 103 år ble det tidligere denne måneden kjent at Hollywood-stjernen Kirk Douglas hadde gått bort.

- Det er med enorm sorg at jeg og brødrene mine kunngjør at Kirk Douglas forlot oss i dag i en alder av 103, skrev sønnen Michael Douglas i en langt tekst på Instagram.

Kirk, som i løpet av sin karriere var blitt en av de største navnene i Hollywood, skal ifølge utenlandske medier som Mirror ha etterlatt seg en arv på flere hundre millioner kroner.

Ifølge nettstedet etterlot han seg en klekkelig sum på 61 millioner dollar, noe som tilsvarer drøyt 570 millioner kroner etter dagens kurs.

Sønnen får ingenting

Ifølge Mirror var Kirk Douglas kjent for å være en svært generøs mann, noe som også gjenspeiler seg i testamentet han etterlot seg etter dødsfallet.

I testamentet er nemlig ingenting øremerket hans egne etterkommere og fire sønner. Pengene går heller til veldedighet.

Ifølge nettstedet går 50 millioner dollar til hans egen stiftelse «The Douglas Foundation» som har som hovedmål å hjelpe de som ellers ikke kan hjelpe seg selv.

«Hovedfokuset er å forbedre utdanning, helse og utvikle nye muligheter til barn som sitter med vår fremtid i deres hender», står det skrevet på stiftelsens egen hjemmeside.

Blir fordelt på flere organisasjoner

Ifølge Mirror er noen av mottakerne St. Lawrence University, der de skal finansiere et stipend for minoriteter og studenter med trang økonomi, Westwoods Sinar Temple, som eier Kirks senter for barn, Culver City's Kirk Douglas Theatre og barnesykehuset i Los Angeles.

Til tross for at hans fire sønner, inkludert Michael Douglas, tilsynelatende ikke får en krone av arven er det ingen grunn til å tro at de lider noen nød.

I starten av 2020 skal Michael Douglas ha vært god for rundt 300 millioner dollar, skriver Mirror.

Som sin far har Michael Douglas gjort stor suksess som skuespiller og produsent. Med sine to Oscar-priser, tre Golden Globe-priser og en Emmy-pris er han blant Hollywoods største navn.