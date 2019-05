Kit Haringtons reaksjon på Game of Thrones-slutt går viralt

En «behind the scenes»-dokumentar fanget øyeblikket Game of Thrones-stjernen fikk vite slutten på serien. Nå går «Jon Snow» sin reaksjonen sin seiersgang på sosiale medier.

Advarsel, denne artikkelen inneholder spoilere om Game of Thrones' sesong 8!

Etter at teppet for den uhyre etterlengtede siste Game of Thrones-sesongen hadde gått ned, skulle det ikke mangle på reaksjoner både i sosiale medier og omverdenen generelt.

Blant avgjørelsene som kritiseres i sesongfinalen, «The Iron Throne», er øyeblikket Jon Snow dreper sin elskede, og egentlige tante, Daenerys.

Harington i sjokk



Mens skuespilleren bak den sistnevnte karakteren, Emilia Clarke, ser ut til å ane hva som er på ferde, reagerer Harington nærmest med vantro da han får vite om drapet (se videoen i vinduet øverst).

- I et øyeblikk beveger ingen seg, som om en bevegelse vil gjøre det hele virkelig. Vi ser Jon, fortsatt med hånden på dolken han akkurat har stukket inn i hjertet til Dany (Daenerys, journ.anm), sier fortelleren i den to timer lange dokumentaren «Game of Thrones: The Last Watch», før han fortsetter:

- Hun faller sammen og kollapser ned på marmoren. Han holder henne fortsatt i sine armer, og hun faller, knelende ned på gulvet ved siden av ham. Han ser ned på hva han har gjort; forferdelig, men nødvendig. Games of Thrones er slutt.

1.5 millioner imot

Harington var derimot ikke den eneste med en ekstrem reaksjon, da mangfoldige seere har kommet med svært så krasse ord om avslutningen til den Golden Globe-vinnende fantasy-serien.

Blant annet har et opprop på Change.org fått hele 1.5 millioner til å skrive under på at Game of Thrones' åttende sesong bør skrives på nytt av mer «kompetente tekstforfattere».

- De kan dra til h*****e



I et intervju med Esquire fortalte Harington at han naturlig nok ikke var glad for at seriens siste sesong regelrett slaktes av flere.

- Det jeg føler rundt serien nå er trass. Jeg tror uansett hva noen tenker om denne sesongen - og det er ikke meningen å virke slem mot anmeldere her - men uansett om en anmelder bruker en halvtime på å skrive om denne sesongen, og gir en (negative) kritikk av den, så tenker jeg for meg selv at de kan dra til helvete.

«Jon Snow»-skuespilleren legger til at han heller ikke bryr seg om at folk ellers ble skuffet over sesongen, da han mener alle prøvde sitt ytterste for å få den til å funke.

- Det er hvordan jeg føler. I det store og det hele er ingen større fan av showet enn vi er, og vi gjør det på en måte for oss selv. Det var det eneste vi kunne gjøre egentlig. Og jeg var bare glad for at vi kom oss i mål, avslutter han.