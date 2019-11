Du spør om jeg er ferdig med julekalenderne. Tja, svarer jeg. Jeg er jo egentlig det, og det tok meg nøyaktig 2 minutter.

Av Ann Hilde Bolstad

Kjære julekalender-politiet!

Du spør om jeg er ferdig med julekalenderne. Tja, svarer jeg. Jeg er jo egentlig det, og det tok meg nøyaktig 2 minutter.

Å, svarer du, med en litt skuffet mine. Så du lager ikke selv, altså?

Jeg begynner å le. Neeeeehei, det gidder jeg ikke! Jeg kjøper en 200 grams sjokolade til dem hver. Så får de en rute hver dag. Visste du forresten at det er akkurat 24 ruter i en 200 grams, svarer jeg.

Du ser forskrekket på meg. En 200 grams sjokolade? DET er ikke en julekalender. Stemmen din er opphisset. Så du er en sånn mamma ... ?

Jepp, svarer jeg. En sånn mamma som bryr seg mer om om ungene mine enn julekalender-politiet.

Julekalender-politiet du liksom, svarer du. Du spytter ut ordene, tydelig fornærmet. Jeg er vel ikke noe politi, bare for at jeg påpeker at du ikke setter ungene dine først.

Jammen, det er jo akkurat det jeg gjør, sier jeg. Det er derfor julekalenderen ER en 200 grams sjokolade.

Du ser rart på meg. Forventer at jeg sier noe mer. Så jeg fortsetter.

Jeg foretrekker heller å henge med ungene mine, fremfor å svette to kvelder på et kjøpesenter etter 24 stk ræl ganger så mange unger jeg har - som verken gjør lommeboka, miljøet eller ungene mine lykkeligere.

Jeg foretrekker heller å henge med ungene mine, fremfor å ligge som et grinete slakt på sofaen, fordi jeg måtte pakke inn 24 stk ræl ganger så mange unger jeg har, natta før 1. desember. Kan jo ikke gjøre det når de er våkne, serru.

Jammen, svarer du oppgitt. Du MÅ jo ikke kjøpe noe til kalenderen. Det går an å ha en aktivitetskalender. Det er faktisk enda bedre. Da kan dere bruke desember til å gjøre hyggelige ting sammen, for eksempel å bake den ene dagen, spille kort den tredje, gå på kino den fjerde, osv. Eller gidder du kanskje ikke det heller?

Joda, svarer jeg.

Men disse tingene gjør vi jo uansett.

Og fordi julekalenderen er en 200 grams, får vi til og med 3 dager ekstra til den slags...