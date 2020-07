Kjære ny-turfolk, dette er også Norges-ferie

Til deg som sitter duggfrisk i teltåpningen og lager treretters middag på primus mens sola går ned: Jeg tror deg ikke.

Covid-19 har gjort nordmenn til turfolk. Da Youngstorget stengte, trakk Oslofolket ti kilometer nordover – inn i marka. Plutselig var det folk på steder hvor man tidligere kunne nakenbade i fred, og alle steder innen 5 km fra Sognsvann sluttet å være skog og begynte å være park.

Vi som ble sure, måtte flytte oss. Greit nok, la nå folk bruke skogen. Jeg kan godt gå to mil for å få ligge i fred, jeg.

Men så kom fellesferien. Og folket skulle ut av skogen og rett til fjells. Allerede i begynnelsen av juni, var hyllene på XXL nærmest tomme. For når turfolket skal til fjells for første gang, så skal det ikke stå på utstyret.

Telt til 10.000 når jeg ikke har sovet i telt siden barneskolen? Null stress. Turbukse til 3000 kroner fordi jeg sikkert trenger noe som er beregnet for en Lars Monsen-ekspedisjon når jeg egentlig bare skal opp til Øyungen? Jada. Femti bokser primusgass fordi jeg skal kokkelere slik jeg har sett turbloggerne gjør? Klart det.

Det er noe som heter nyrik. Disse menneskene har liksom alltid irritert folk. Da jeg bodde i England hørte jeg ofte engelskmennene klage over de nyrike, som spruta champagne på utesteder og kasta penger etter forbipasserende jenter. «New money,» sa vennene mine da, og himla med øynene. Selv var de fra «old money» og visste bedre enn å vise seg frem på den måten.

Litt sånn er det med ny-turfolket, og. Bare at champagnespruten er bytta ut med Instagram-bilder av teltåpninger, hengekøyer ved vakre fjellvann, primus i soloppgang og jenter i Swix-genser som «helt casually» ser utover landskapet.

Jeg er skyldig i å dele fine turbilder på min egen Instagram-konto også. For all del. Det har jeg drevet med i flere år, både jeg og andre gammelt-turfolk. Men når jeg nå blar meg gjennom feeden, så er det ikke vanskelig å skille på gammelt og nytt turfolk.

Jeg skal passe meg for å ikke bli en surgris. Et sånt gammelt-turfolk som himler med øynene av at folk koser seg i fjellet med Instagram-filteret på. For det må værra lov!

Men vi trenger litt balanse.

For all del: Norsk natur er fantastisk fin. Jeg har tilbragt minst 20 av mine somre i Lofoten, og er evig takknemlig for det. Så til de av dere som opplever Lofotfjellene, strendene på Senja, toppene på Vestlandet og moskusen på Dombås for aller første gang: Del det gjerne. Det er fint!

Men vit bare det, ny-turfolk, før dere legger ut på tur etter å ha tilbragt to netter i hengekøye ved Fagervann, at alt det som kommer nå, det er også Norges-ferie.

Så la oss bare være enige om fem ting før dere hiver sekken på ryggen:

1. Det finnes faktisk JÆVLIG dårlig vær

Og da hjelper det ikke med all verdens klær. Du blir blaut, kald og sur.

Eneste løsning er å gå og gå og gå for å holde deg i varmen. Så legger du deg i kaldt telt, står opp og kler på deg blaute klær og blaute sko. Og så begynner du å gå igjen.

DÅRLIG VÆR finnes. Dårlig klær også. Foto: Privat

Men det fine med regnet, er at det fort kjennes som finvær i sammenligning med tre andre ting: Snø, tåke og vind. Kombinert. Lykke til.

VIND, SNØ og TÅKE: En herlig kombinasjon. Foto: Privat

2. Det er ikke «så utrolig lettvint» å lage masse mat på primus

Turbloggere og influensere lyver. Faktum er at så snart du krysser den magiske grensa på mer enn én ting som må varmes opp/stekes, så blir det et lite helvete.

Du har gjerne bare én primus, altså kan du bare bruke en kasserolle om gangen. Altså blir det første du varma opp kaldt innen det siste er ferdig.

Og så går jo det bra, for vi er på tur, og kan kose oss masse med litt halvkald mat. Jeg bare stusser når jeg ser bilder av pent oppkuttede grønnsaker på brett og ferdige retter som ser ut som de er tilbredt på restaurant, fotografert på en eller annen fjelltopp med NULL tegn til kaos i bildet.

For jeg vet at du hadde tusen poser med tusen ting du trengte, og at den gassen måtte byttes ut midt i og at du bikka ut no' greier på sitteunderlaget ditt mens du holdt på.

Noen ganger må man bare gi opp fordi det blåser sånn at det baconet til pannekakene aldri blir sprøstekt. Så spiser du litt dvask bacon i tåka, da, og det går fint, det. Men så utroooooolig lettvint og enkelt, det er det ikke.

MAT I TÅKE: Med vind og primus man har mest lyst til å kaste inn i tåka. Foto: Privat

3. Det er tungt å gå langt

Spesielt oppover, og spesielt med tung sekk. Så la oss ikke late som vi alle er topptrente idrettsutøvere som er født med en 85 kilos Bergans-sekk på ryggen.

Det river litt i lår, rumpe, skuldre, rygg og viljestyrke. Når toppen er 800 høydemeter unna og «takk for turen»-pilsen åtte timer unna, er det lett å miste motet.

TAPT MOT på fjellet. Hvor langt er det igjen? Foto: Privat

4. Teltliv er ikke luksusliv

Du kan bruke tusenvis på liggeunderlag og sovepose og oppblåsbar pute, men det blir uansett ikke livets natt med søvn. Det blir i beste tilfelle helt OK søvnmessig, litt trangt og litt varmt og litt kaldt samtidig.

Du ligger ofte litt vondt, gjerne fordi noe stikker litt i ryggen, og, ikke minst: Fordi du glir av det helvetes liggeunderlaget hele tiden fordi sovepose-stoff og liggeunderlag-stoff IKKE GÅR SAMMEN.

Og hvis det er romantikk du håper på inne i teltet, så anbefaler jeg dere å være sinnsykt nyforelska. Hvis ikke blir det litt som ei venninne av meg fortalte, da jeg spurte om hun og samboeren kosa seg på sin første telttur:

- Tja, det va helt OK. Varmt og trangt. Og det e no helt umulig å ha nå særlig sex i det teltet der, så der mått vi bare avbryt. Men man har no på en måte gjort det, da.

LUKSUSLIV: Teltliv på ordentlig. Litt stiv i kroppen, litt trøtt, litt uflidd. Foto: Privat

Når du våkner er du litt stiv i ryggen, litt trøtt og, ikke minst: Litt stygg.

Sånn som her (fordi noen av oss får vann-ansikt av telt, noe som effektivt kveler den nyforelskelsen som eventuelt er der):

TELTANSIKT: Slik blir noen av oss seende ut etter ei natt i telt. Foto: Privat

5. Du skal se litt ut som du lukter

Etter fire dager på fjelltur, så er du ikke nysminka og fresh. Du er litt svett, litt bustete og litt sliten.

Morra- og kveldvasken tas i iskaldt vann (i alle fall om du er i Lofoten), og alt av klær lukter litt svette.

Sånn skal du også se ut. Med mindre du har fått kjæresten din til å bære sekken for deg, da. Og det håper jeg du sover dårlig med.

MORRAVASKEN tas i havet. Blir ikke ren uansett. Foto: Privat

God norgesferie, alle sammen! Håper dere får en fin tur.

Og bare for å avslutte med å være irriterende bedreviter, her er et godt tips: Slå av telefonen på minst én overnattingstur. Spis Real Turmat, drikk varm vin, ha dårlig telt-sex og kos deg. Det er det som er skikkelig ferie.