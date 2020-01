Kjendisene i sorg under Grammy-utdelingen: – Det er vanskelig å feire

Artistene sørget over Kobe Bryant i hans hjemmearena.

OSLO/LOS ANGELES (Nettavisen): Årets Grammy-utdeling ble naturlig nok preget av at basketball-legende Kobe Bryant og datteren Gianna døde i en helikopter-styrt bare timer før årets utdeling skulle finne sted.

Den tragiske meldingen kom få timer før årets utdeling skulle gå av stabelen i Staples Centre, samme sted hvor Bryant så mange ganger tidligere har briljert med sitt Los Angeles Lakers. Sørgende fans strømmet til for å ta farvel og hylle Bryant.

Fra scenen og på den røde løperen var det mange som var preget av de tragiske nyhetene.

DJ Khaled ruslet ned den røde løperen og hadde med en t-skjorte med bilde av Kobe Bryant. Sammen med blant andre John Mayer skulle han lede en hyllest til rapperen Nipsey Hussle som døde i 2019.

– Vi vil også gi vår hyllest og vise kjærlighet til Kobe Bryant og hans datter, Gianna. Nyhetene er grusomme. Det er vanskelig å i det hele tatt feire, fortalte DJ Khaled til Ryan Seacrest på den røde løperen.

Wyclef Jean var blant de rystede på den røde løperen.

– Det føles som en hammer har slått i hjertet ditt. Dette er en som jeg personlig har kjent og snakket med på telefonen. Du møter denne fyren og han er den mest utrolige, snilleste bamsen. Et eksempel for oss alle, om hvordan du skal være med familien og hvordan du skal være med barna dine. Det finnes virkelig ikke ord, fortalte den sørgende artisten.

Alicia Keys innledet programmet med å dedikere det til Kobe Bryant, på hans hjemmestadion, Staples Centre. Foto: Matt Sayles

I Staples Centre var trøyen til Kobe Bryant lyst opp under sendingen. Alicia Keys som ledet nattens sending, åpnet showet med å dedikere årets prisutdeling til Kobe Bryant.

– Her er vi sammen på musikkens største kveld og feirer artistene som er best, men for å være ærlig med dere føler vi alle på en vanvittig tristhet akkurat nå, fordi tidligere i dag, mistet Los Angeles, America og hele verden en helt. Vi står her med knuste hjerter i huset som Kobe Bryant bygde, fortalte Keys.

Alicia Keys. Foto: Scanpix

Artisten Diplo var også blant dem som slet med å forstå nyhetene.

– Han var så ung. Min alder, 41. Han hadde så mye mer å gjøre. Å være her på Staples nå, og å se opp. Vi ser trøyen hans der oppe. Bare føl energien, for vi har Grammys her nå, men 82 kamper spiller de i året her. Det var Kobe som bragte denne energien til Los Angeles i 20 år.