I en video på YouTube kler flere av Hollywoods største stjerner seg kliss nakne, blant andre Mark Ruffalo (52), Sarah Silverman (49), Naomi Campbell (50), Amy Schumer (39), Chelsea Handler (45) og Sacha Baron Cohen (48).

– Jeg vet hva dere tenker: «Ruffalo, ta på deg klærne», sier førstnevnte innledningsvis.

Men videoen har et budskap, og er ikke bare en spøk. Kjendisene har nemlig kledd av seg for å advare amerikanere som skal stemme ved det kommende presidentvalget via post. Da kan de risikere å levere en «naken stemmeseddel».

– Ta av deg klærne og stem

Dersom man stemmer ved å sende inn stemmeseddelen via post, kan man nemlig risikere at stemmen ikke teller.

Instruksjonene på stemmeseddelen er relativt tydelige, men den minste feil kan føre til at den kastes rett i søpla. Blant annet er det i enkelte stater viktig å legge seddelen i ikke bare én, men to konvolutter før den leveres på postkontoret.

For å formidle dette budskapet, har altså kjendisene kledd av seg for å bokstavelig talt illustrere en naken stemmeseddel.

– Ta av deg klærne og stem, sier Amy Schumer i videoen.

David Foster blir seksbarnsfar



Den kanadiske artisten David Foster (70) og hans 34 år yngre kone, Katharine McPhee (36), venter sitt første barn sammen. Det skriver blant andre kjendisnettstedet People.

FORELDRE: David Foster og kona venter sitt første felles barn. Foto: AFP via NTB

Ekteparet selv har ikke bekreftet babynyheten, men kjendisnettstedet har publisert flere bilder der man tydelig kan se en voksende babymage hos 36-åringen. Kilder som hevder å være nær ekteparet bekrefter også nyheten.

David Foster har fra før av fem voksne barn, mens dette blir Katharine McPhees første.

Duoen giftet seg i juni 2019, etter å ha møttes under innspillingen av «American Idol» i 2006, der Foster fungerte som mentoren til McPhee, som var en av deltakerne.

– Vil angre resten av livet

«Glee»-stjernen Blake Jenner (28) har vært nærmest fraværende fra rampelyset det siste året, og nå forklarer han hvorfor. Det gjør han i et lengre innlegg på Instagram.

Sent i 2019 fortalte nemlig ekskona hans, skuespiller Melissa Benoist (32), om et tidligere voldelig forhold. Hun navnga ingen, men nå forteller Jenner at det var da de var gift at ting gikk galt. «Glee»-paret var gift fra 2015 til 2017.

«I løpet av de siste elleve månedene, har jeg tenkt på hvordan jeg skal adressere en personlig situasjon som ble gjort offentlig sent i 2019. I løpet av den tiden har jeg reflektert over en periode i livet mitt som jeg tidligere har holdt skjult på grunn av skam og frykt, men jeg vet at dette er noe som må snakkes om», skriver 28-åringen i Instagram-innlegget.

Videre forklarer han at kjærligheten mellom ham og kvinnen han møtte i 20-årene var sterk, men at traumer fra barndommen deres var sterkere. I innlegget beklager han også for å ha skadet sin tidligere partner både mentalt og fysisk. Han nevner ikke navn i innlegget, men refererer til den samme hendelsen som Benoist fortalte om i fjor vinter.

VOLDELIG EKTESKAP: Jenner forteller at det var både mental og fysisk vold i ekteskapet med «Glee»-kollegaen - fra begge parter. Foto: NTB

Benoist skal den gang ha fått en telefon kastet i ansiktet.

«Jeg kastet telefonen min, og traff min tidligere partner rett i ansiktet. Jeg frøs i sjokk og skrekk mens min daværende partner skrek. Øyet hovnet umiddelbart opp. Det er et øyeblikk jeg vil angre på resten av livet mitt», skriver Jenner.

Han forteller også om flere år med mentalt og fysisk misbruk fra begge parter, og beklager flere ganger i innlegget. Jenner avslutter med å skrive at han har lært fra tidligere opplevelser og at han håper historien hans kan hjelpe andre.