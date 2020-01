Kjendismanager Erland Bakke saksøkte metoo-varsler. Tok til takke med beklagelse

- Man skulle håpe at den type situasjoner var mulige å unngå.

I august valgte kjendismanager Erland Bakke, den tidligere manageren til komiker Ørjan Burøe, å saksøke en av personene som gikk hardt ut mot Burøe i 2019 i forbindelse med anklagene komikeren ble utsatt for den gang.

Bakgrunnen for søksmålet omhandler det Bakke omtaler som ærekrenkelser i sosiale medier overfor Bakke, som ifølge ham skal ha hatt konsekvenser for hans virke som manager og for privatlivet.

Enighet i forliksrådet

Torsdag møtte Bakke og den saksøkte i forliksrådet i Oslo. Der kom partene til enighet med følgende ordlyd:

«Saksøkte beklager de uheldige karakteristikker hun har fremsatt i sosiale medier mot Erland Bakke i løpet av 2019. Dersom disse uttalelsene har skadet Bakke sitt omdømme, beklager hun dette. Hun bekrefter også at Erland Bakke ikke har truet henne til taushet når det gjelder debatten knyttet til metoo».

Videre står det skrevet i rettsforliket at «partene er klar over at forliket har samme virkning som en rettskraftig dom».

Kravet fra Bakke var på 150.000 kroner, som ble frafalt i sin helhet.

Lettet etter enigheten

Advokaten til saksøkte, Hilde Firman Fjellså, bekrefter overfor Nettavisen at partene er kommet til et forlik.

– Min klient er fornøyd med det, sier hun.

Erland Bakke er også fornøyd med enigheten de to har kommet frem til.

– Det er aldri en morsom dag å havne i forliksrådet. Man skulle håpe at den type situasjoner som dette skulle være mulig å unngå. At hun nå beklager er det viktigste slik at folk ikke tror at disse påstandene medfører korrekthet, sier Bakke til Nettavisen.

– Sånn sett er jeg lettet for at vi kan legge denne saken bak oss, legger han til.