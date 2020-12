«Farmen»-finalen nærmer seg med stormskritt.

Det er finaleuke inne på «Farmen», og søndag skal en av de seks gjenværende deltakerne bli kåret til årets vinner.

Men før seks deltakere blir til to finalister og til slutt en vinner, må antallet deltakere på gården bli mindre. Det skjer i form av en rekke utfordringer den kommende uken, og først ut er en kunnskapstest der en av deltakerne må hjem.

Kun fire av deltakerne får nemlig bryne seg på neste oppgave, der en av dem får sikret en plass inn i semifinalen.

Forberedt på å ryke

Kunnskapstesten viser seg å være lettere for noen enn andre, og Karianne Kopperstad og Thor Haavik er de første som tråkker over trepoengslinja og med det er ute av fare.

Deretter følger Karianne Vilde Wølner og Daniel Viem Årdal, og Per Gunvald Haugen og Kjetil Kirk står igjen.

Sistnevnte er allerede et poeng bak Haugen når de får spørsmål om hvor lang en tomme er i centimeter. Haugen svarer 2,54 mens Kirk svarer 2,53. Det er altså svært små marginer som skiller de to, men det er Kirk som til slutt må se seg slått og som med det må reise hjem fra «Farmen».

Det var han forberedt på allerede før kunnskapstesten satte i gang, forteller han til Nettavisen.

– Jeg hadde jo ikke åpnet den gårdsboken engang, sier han og ler.

– Det var en lettelse

Kirk har ingen vonde følelser rundt det å reise hjem. Han har opplevd så godt som alt som er å oppleve inne på gården, bortsett fra å stå i en finale.

– Det var på tide å bli ferdig nå. Jeg var veldig klar for å returnere til mitt normale liv, for å si det pent. Så det var en lettelse, egentlig. Det eneste som er trist er at jeg måtte slå ut Sindre før jeg selv skulle hjem rett etterpå, sier Kirk til Nettavisen.

Han meldte seg heller ikke på «Farmen» for å vinne.

– Jeg var der for å rømme fra 2020 og korona og alt som følger med. Motivasjonen min var å lære at det går an å gjøre noen annet enn det man gjør til vanlig uten at det er krise når man kommer hjem. Huset står fortsatt og ingenting har brent ned. Det har vært en veldig nyttig erfaring, sier han.

– Jeg kunne sikkert vært der i fire dager til, men det er jo klart at jeg har ikke lagt noe innsats i å vinne det her heller. Jeg har verken jobbet hardest eller vært flinkest, det jeg har vært god på er å gå i tvekamp, legger Kirk - som har vunnet tre av tre tvekamper - til.

Har gått ned 16 kilo

Kirk er takknemlig for alle opplevelsene inne på gården, og har spesielt ett minne som sitter igjen.

– Det beste minnet er dåpen min. Det seiler opp som det beste øyeblikket i livet mitt, og jeg er evig takknemlig til Thor, Daniel og Nils som hjalp til. Jeg får klump i halsen bare av å tenke på det, det er noe av det kuleste jeg har opplevd, sier han og refererer til da han ble døpt av med-deltaker og prest Thor Haavik under gårdsoppholdet.

Det han imidlertid er glad for å ikke lenger måtte leve med, er den dårlige hygienen inne på gården.

– Fy faen, jeg tror ikke du forstår de greiene der. Man lukter hest, det er helt jævlig faktisk. Men etter en ukes tid så glemmer man faktisk at man lukter vondt og blir vant med den lukten. Så det var deilig å komme hjem og gå tilbake til normalen.

Tidligere år har flere deltakere vært kritiske til matmengden de får inne på gården, men dette har ikke Kirk noe å utsette på.

– «Farmen» er jo verdens beste slankekur. Personlig er jeg veldig fornøyd med maten og kostholdet, og jeg gikk ned 16 kilo mens jeg var der inne, sier den utslåtte deltakeren.

Klar favoritt før finalen

Nå er det fem deltakere igjen inne på gården: Karianne Vilde Wølner, Thor Haavik, Per Gunvald Haugen, Daniel Viem Årdal og Karianne Kopperstad.

Kirk er ikke i tvil om hvem som fortjener seieren mest, noe han baserer på et regnestykke han har laget selv.

– Jeg har laget et regnestykke på hva som må til for å være en 100 prosent verdig vinner. Man skal ha vært på gården fra dag én uten å ha vært ute på «Torpet» eller noe sånt, man skal ha vært storbonde og fått en finalekniv, vært i tvekamp og vunnet og man skal ikke ha brutt noen regler. Sistnevnte går ikke på å stjele mat og sånne ting, for det er en del av spillet, da tenker jeg mer i regelbrudd som å forlate gården uten tillatelse og liknende, sier Kjetil Kirk og konkluderer:

– Da er det kun Karianne K som når helt opp. Så jeg håper det er Karianne K som stikker av med seieren, for alt hun har gjort forteller mye om «Farmen»-oppholdet og hva man har vært gjennom.

