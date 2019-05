Kjøpte søt t-skjorte til 3-åringen sin - ble overrasket da den kom i posten

Og minst like overrasket ble Kelsey Williamson over kommentarene som strømmet inn da hun delte et bilde av datteren i sin nye t-skjorte på Facebook.

Amerikanske Kelsey Dawn Williamson (23) fra Illionis bestilte nylig en T-skjorte til sin tre år gamle datter fra AliExpress, en nettside som selger klær produsert i Kina.

Den hvite T-skjorta hadde et bilde av en padde og en frosk som syklet på en tandemsykkel, og Williamson tenkte derfor at den ville passe datteren fint.

Helt til den dukket opp i posten.

For under bildet av de syklende dyrene, sto det i oransje bokstaver:

«Fuck the police».

- Sendte meldinger for å si slemme ting

Williamson delte et innlegg på Facebook hvor hun viste T-skjorta slik den så ut på nettsiden, samt et bilde av datteren i T-skjorta som faktisk kom i posten.

«Det jeg bestilte vs. det jeg fikk. Jeg elsker Kina! Jeg greier ikke å slutte å le. HVEM GJØR DETTE?»

Bildet er delt over 60.000 ganger, og er omtalt i en rekke utenlandske medier, blant annet The Independent og Buzzfeed.

Kommentarene strømmet inn, og selv om de fleste ler av T-skjorta, har Williamson også opplevd å få kommenterer som går på datterens vekt.

- Folk sendte meg meldinger bare for å si slemme ting om henne. Massevis av folk kalte henne feit, og spurte meg om hvilken mat jeg gir henne for å gjøre henne så stor eller skrev at T-skjorta jeg kjøpte var for liten, sier Williamson til Buzzfeed.

Måtte legge inn ekstra-kommentarer

Williamson har derfor gått inn og redigert innlegget:

«Hun går til en spesialist for vekta hennes. Hun kan ikke noe for det. Jeg kan ikke noe for det. Mannen min kan ikke noe for det. Det er utenfor vår kontroll. Kan dere ikke bare le av det morsomme bildet?»

Andre har tilsynelatende kommentert at T-skjorta ikke er passende for små barn og at Williamson ikke burde tatt bilde. Derfor har 23-åringen også lagt til følgende kommentar på Facebook:

«Salem er 3 år og kan ikke lese. Det var ikke denne t-skjorta jeg kjøpte, men det var denne jeg fikk tilsendt. Hun kommer ikke til å ta den på seg blant folk. «Hvorfor tok du bilde?» DET VILLE DU OGSÅ GJORT, IKKE LYV.»

Frosken og skilpadda kommer fra barneboka «Frog and Toad» av Arnold Lobel. Illustrasjonen har vært utgangspunkt for en rekke memes, laget av noen på Reddid, Uttrykket kommer fra«N.W.A-låta «Fuck da police» fra 1988.