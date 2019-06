Kjærligheten har ingen kulturelle grenser

I ukene før Pride har vi fått flere smertelige påminnelser om at kampen mot diskriminering har en lang vei å gå også i byene.

Av Silje Hjemdal, Fremskrittspartiets likestillingspolitiske talskvinne

Da et regnbueflagg ble heist i en bygård på Grønland i Oslo, kom noen og rev det ned mens de kom med homofiendtlige tilrop. Bare dager tidligere meldte nyhetene om ramponering av leiligheten til et lesbisk par i Sandnes.

Det er helt ufattelig at noe slikt kan skje. Særlig når kalenderen viser 2019. I Norge skal alle føle seg trygge i sitt nabolag og nærmiljø. Det selvutnevnte moralpolitiet er uønsket. Pride-arrangementene rundt om i landet belyser viktigheten av å stå opp for sine verdier og gå foran med et godt eksempel.

Opp, frem, stolt og homofil

Jeg vil benytte anledningen til å belyse vanskelighetene mange med minoritetsbakgrunn opplever med å stå frem og leve som homofil. I visse miljøer er det ikke akseptert å være av en annen legning enn det som historisk sett er akseptert - heterofil.

Etter flere møter med Salam, organisasjonen for skeive med muslimsk bakgrunn, er jeg blant annet blitt gjort klar over at mange muslimer lever i frykt og med trusler fordi de elsker en annen enn de er blitt beordret til å elske. Særlig historien til leder av Salam, Thee Yesen al-Obaide, gjør et enormt sterkt inntrykk på meg. Hans historie viser viktigheten av å gå foran med et godt eksempel. Dette er særlig viktig også i ekstreme trosmiljøer i Norge.

- Det nytter ikke å skylde på kulturell bakgrunn

Han er en modig mann som tør å stå åpent frem og fortelle om hvordan han som homofil muslim blir utstøtt av sine trosfeller. Jeg håper hans mot inspirerer mange, både troende og ikke-troende. I Norge aksepterer vi ikke diskriminering eller trakassering som er basert på grumsete religiøse holdninger mot homofili. Det nytter ikke å skylde på kulturell bakgrunn.

Vi må stå sammen om å løse disse samfunnsutfordringene. I år er det minst like viktig å stå opp for den frie kjærligheten. Det er ikke bare på bygda den fremdeles møter motstand. Pride-arrangementene rundt om i landet belyser viktigheten av å stå opp for sine verdier og gå foran med et godt eksempel.

Flott av politet

Hvis vi gjør det, lever jeg i den tro at vi sakte men sikkert beveger oss fremover mot et stadig mer inkluderende samfunn.

Et eksempel på noen som gikk frem som gode eksempler er politiet. Et par dager etter politiet gikk i Regnbueparaden i Bergen, kom de med en etterlengtet unnskyldning nasjonalt for sin behandling av homofile.

Det var et gledelig syn å se politiet i paraden i Bergen, og i år ser jeg frem til å gå i paraden for første gang i Oslo. Som vanlig håper jeg på publikumsrekord også her.