Klagene hagler på høy lyd i «Tenet» – nå har kinoene tatt grep

Har skrudd ned lyden tre hakk.

Christopher Nolans nye film «Tenet» er den første store premieren som har truffet kinoene siden pandemien satt full stopp for kinotilhengere.

Store deler av filmen er lagt til Oslo sentrum og Gardermoen.

Har blitt kjent for volumet

Filmen har siden premieren blitt kjent for to ting: Det svært kompliserte plottet der alt du vet om tid blir satt på prøve, og at lydmiksen er overveldende:

Volumet er svært høyt og dialogen vanskelig å få med seg uten teksting.

Å sitte i kinosalen blir en fysisk opplevelse, der bassen rister i magen og kuleskuddene stikker i øret.

– Alle som har sett filmen vet at «Tenet» har et ekstremt høyt lydnivå, og at det tidvis er vanskelig å forstå hva som skjer på grunn av alle eksplosjonene, skytingen og Ludwig Göranssons imponerende og turboladede filmmusikk som fyller høyttalerne, skriver Cinamablend i en gjennomgang av filmens lydutfordringer.

Hovedrolleinnehaverne Robert Pattinson og John David Washington i en scene av «Tenet» som utspiller seg på Operaen i Oslo. Foto: Melinda Sue Gordon (AP)

– Latterlig høyt

– Volumet er så høyt at publikumet vil lide av tinnitus (øresus, journ.anm.), skriver en anmelder på filmnettstedet IMDb, og legger til at dialogen er svært vanskelig å få med seg.

Det hjelper ikke på at skuespillerne i store deler av filmen har på seg masker.

– Talen er mumlende. Lyden trenger å mikses på nytt, og bakgrunnsmusikken og effektene trenger et lavere lydnivå, skriver en annen.

Christopher Nolan har tidligere fått klager på utydelig tale i sine filmer, og sier han ikke anser det som noe problem:

Noen anbefaler at man tar med seg ørepropper på kino.

Ifølge The Guardian har kinoer i Irland valgt å nedjustere volumet i kinoene betydelig, fordi lydnivået i filmen var «ridiculously loud».

Dette er derimot heller ikke uproblematisk, da det gjerne er stor dynamikk i lydmiksen på kino. Dermed kan dialogen bli enda vanskeligere å høre.

Skal det være nødvendig med ørepropper på kino?

Nettavisen har stilt markedssjef Jon Einar Sivertsen i Odeon Kino, som har Norges eneste Imax-kino, om det skal være nødvendig med ørepropper på kino. Han forteller at publikum har reagert:

– «Tenet» er en fantastisk film som skal føles på kroppen. Det er en tøff opplevelse og når den vises slik den er ment å vises, får vi tilbakemeldinger om at det blir i meste laget, forteller Sivertsen.

Filmvisninger på Imax har flere ganger tidligere blitt kritisert for høyt volum, men blir i utgangspunktet styrt sentralt uten at kinoene bestemmer.

– Vi rapporterer tilbake og sjekker utstyr, og på Imax måles lyden konstant så vi har kontroll på at det ikke er noe feil på anlegget. Den har også vært målt av eksterne og er langt under skadelig nivå – men vi ser at mange allikevel synes den er for høy, sier han.

– Hvis vi ikke finner feil på anlegg eller innstillinger, er vi forsiktige med å justere da lyden blir for lav i partier med dialog om det er justert ned og det avviker fra hvordan filmen skal vises. Men i tilfellet med «Tenet» og Imax spilles den nå litt lavere enn opprinnelige innstillinger da vi i samarbeid med Imax sentralt så det var rom for gjøre justeringer, sier han.

Rent konkret betyr det at standardvolumet i Imax er nedjustert fra 0 til -3.

– Det skal tilsvare 3 desibel lavere, sier Sivertsen.

– Ta turen opp til Imax og se den igjen, det er jo også mange som sier filmen er ennå bedre gang nummer to på grunn av plottet. Så kan du vurdere om det også blir en bedre film opplevelse med justert lyd, oppfordrer han.