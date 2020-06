Klar beskjed fra FHI om hoggormen

Frykter du hoggorm, kan denne statistikken berolige deg. Men FHI har en klar beskjed dersom du blir bitt.

Når hele landet nå forbereder seg på «staycation» (også kjent som hjemme-ferie) så skal både land, strand og skog tas i bruk. For dem som velger å dra på skogstur, er det ikke fritt for at en hoggorm kan dukke opp, enten man frykter den eller ei.

Både antallet medieoppslag og henvendelser til Giftinformasjonen tyder på at det er mange som observerer hoggorm i disse dager.

– Vi hadde flere henvendelser i april enn normalt, men når folk er mye ute i godt vær og har god tid, så er det lettere at det blir flere bitt eller mistanker om bitt enn når det er dårlig vær og folk er inne, forteller Mari Tosterud, avdelingsdirektør i Giftinformasjonen hos Folkehelseinstituttet.

Hun forteller at de mistenker at årets sommer kan gi Giftinformasjonen ekstra mye å gjøre. De er allerede høyere bemannet enn normalt på grunn av koronasituasjonen, og har også ekstra bemanning om sommeren.

– Vi tror det er høyere risiko for litt mer av alt i år, forteller hun, og utdyper:

– Hoggormbitt er en ting, men også folk som har uhell når de pusser båt, terrasse og hus, folk som tar feil av ramsløk og liljekonvall når de sanker planter for å spise og den slags, forteller Tosterud.

I tillegg har man ofte mindre barnesikring på hytta, der barna både an få i seg legemidler fra håndvesker og musegift som er lagt ut, forteller hun.

Mari Tosterud, avdelingsdirektør ved Giftinformasjonen, FHI. Foto: Privat

Preben Skrede Ottesen er avdelingsdirektør for skadedyrkontroll i Folkehelseinstituttet, men på fritiden er han også glad i å ferdes i skog og mark, og går gjerne utenfor stien.

Han har sett to hoggorm hittil i år allerede og sørget for å fotografere begge.

– Men det er nok av folk som ikke tør å gå ut i skogen fordi de frykter hoggorm, så jeg vil ikke bidra til å hause opp frykten. Jeg går overalt og har aldri blitt bitt, slår han fast.

Det er utvilsomt pes å bli bitt av hoggorm, men det er i dag ingen som dør av giften takket være gode serum og behandlinger. Folkehelseinstituttet har likevel en klar beskjed om du blir bitt: Si ifra til folk du møter om at du er bitt fordi du kan besvime og gå inn i koma og trenge hjelp fra andre. Foto: Cornelius Poppe (NTB Scanpix)

– Folk dør ikke av hoggormbitt i Norge lenger

Ottesen sier det er vanskelig å anslå hvor mange som blir bitt av hoggorm i Norge hvert år.

Giftinformasjonen opererer med et tall på bakgrunn av hvor mange telefonsamtaler de får om potensielle hoggormbitt. Det er likevel ikke tall som gir et nøyaktig bilde, fordi det ikke skilles mellom faktiske bitt og mistanke om bitt.

De vet heller ikke om flere henvendelser kan gjelder samme person, hvis både en privatperson og sykehuset ringer om samme hendelse.

Derfor har Ottesen for noen år tilbake gått gjennom svenske undersøkelser som er gjort i ulike områder og funnet lignende områder i Norge som han igjen har regnet på.

Beregningene hans viste at et sted mellom 150-300 mennesker bites av hoggorm årlig.

Til venstre en hann som oftest er grå og svart og til høyre en hunn som oftest er brun. Foto: Preben Ottesen/FHI

Ottesen synes det er leit at det er folk blir så redd for hoggormen at de ikke vil gå i skog og mark om sommeren.

– Folk dør ikke av hoggormbitt i Norge lenger. I dag har vi gode serum og behandlinger som gjør at man overlever dette. Sist jeg kan huske var en jente i Buskerud på 70-tallet. Det vi hører om hvert år er folk som nesten dør av hoggormbitt, forteller han.

Han legger til:

Blir du bitt skal du tenke at du overlever, men at det blir litt pes.

Hoggorm er den eneste giftige slangen i norsk fauna. Den er fredet i Norge men ikke utryddingstruet. Hunnene har ofte en lys brunaktig bunnfarge med mørkere brunt mønster, mens hannenes bunnfarge er mer grå med et svart mønster. Unge hoggormer kan være nokså mørke, fargen de får som voksne kommer ikke alltid før de er noen år gamle, ifølge Wikipedia. Foto: Cornelius Poppe (NTB Scanpix)

Klinkende klar: – Ta kontakt med folk

Det å bli bitt av en hoggorm kan innebære en del ubehag. Ottesen i FHI har noen helt klare råd om du skulle bli bitt.

– Blir du bitt må du gå rolig og oppsøke hjelp. Prøv å holde bittstedet høyt om det er i armen, for eksempel.

– Virkningene kan forsterke seg etter noen timer. Straks du møter folk etter å ha blitt bitt bør du fortelle dem hva som er skjedd, fordi du kan besvime og gå inn i koma og trenge hjelp fra andre, forteller han.

Dette bør du gjøre om du blir bitt

Hos Giftinformasjonen jobber de med å rådgi både privatpersoner, legevakt og sykehus i tilfeller hvor folk har blitt bitt eller mistenker at de har blitt bitt.

– Vi gjør en vurdering om man må oppsøke lege eller sykehus, og den vurderingen bør du ikke gjøre selv. Vi ser på faktorer som helsetilstanden din, hvilke symptomer du har fått, hvor lenge det er siden du ble bitt, hvor på kroppen bittet er, hvor langt unna du er fra sykehus eller legevakt, forteller Tosterud.

I tillegg blir Giftinformasjonen også kontaktet av legevakt og sykehus landet over, og rådgir om alt fra hva slags behandling pasienten trenger til hvor lenge pasienten bør observeres på sykehuset.

– Noen trenger bare smerte- eller væskebehandling, mens andre trenger motgiftsbehandling. Det gis for eksempel i tilfeller hvor hevelsen øker veldig raskt, for uten det kan det ta uker og måneder før hevelsen gir seg og det kan sørge for at andre ting kan komme i klem.

Er man i tvil om hevelsen øker kan man tegne rundt hevelsen og se om den er blitt større etter en time eller to.

Det er ikke alltid så lett å se hoggormen. Men skulle du oppdage den, ikke løft den opp etter halen. Den kan vri seg sidelengs og bite deg i benet. Menn er overrepresentert på den statistikken. Foto: Jon Eeg, NTB Pluss (Scanpix)

Barn, eldre, gravide og syke mest utsatt

Et hoggormbitt er som oftest mest alvorlig for barn, gravide, eldre eller syke.

Men uansett hvem du er bør du søke råd.

– Man antar at barn er mer følsomme for giften, men om det er fordi de er mer følsomme eller om det er fordi det er mer gift per kilo de har i kroppen er ikke helt sikkert. Ellers er eldre, gravide og folk i en svekket tilstand mer utsatt, forteller Tosterud.

Hoggormen trives i varmen, og kan ofte finnes på flate heller eller i skoghellinger.

– De er ikke særlig flinke til å klatre på en stein eller i urer for den saks skyld, forteller Ottesen.

Han advarer mot å oppsøke hoggormen ved å prøve å løfte den i halen.

– For noen år siden gikk jeg gjennom en del artikler om folk som hadde blitt bitt, og de som var overrepresentert var unge menn som hadde tatt den i halen. Det er ikke fordi hoggormen klarer å bøye seg oppover til hånden, men fordi den kan bøye seg til siden og bite deg i beinet, forteller han.

Noen tror de er immune mot bitt

Ottesen forteller at én tredjedel av bitt er såkalte skremmebitt. Det betyr at de er tørre og at hoggormen ikke injiserer gift, men det er likevel viktig å sjekke seg.

– Det er også noen som har blitt bitt tidligere uten noen særlig reaksjon og tenker at de tåler det. Det bør man ikke gjøre, for hvert bitt er forskjellig og det kan fort bli veldig alvorlig, forteller Tosterud ved Giftinformasjonen.

Rundt t prosent av bitt-tilfellene kan utvikle seg til alvorlige tilstander. Det betyr for eksempel store hevelser, blodtrykksfall med sjokkutvikling og bevisstløshet.

Ring alltid 113 om du har blitt dårlig etter huggormbitt, råder Ottesen og Tosterud.

– Det er tross alt gift man får i seg, så det kan påvirke mange systemer i kroppen, sier Ottesen.

