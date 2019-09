Klar melding: – Kast elbilene ut av kollektivfeltet!

Frustrerte bussjåfører har fått nok.

Anledning til å kjøre i kollektivfeltet har vært et viktig gode for mange elbileiere, særlig i det store byene. På denne måten har de kunnet unngå kø – og har kommet seg mye raskere frem enn alle som sitter og stanger i kø.

Men dette godet har også vært svært omdiskutert. Ikke minst har mange innen transportsektoren ment at elbilene ikke hører hjemme i kollektivfeltet.

Nå krever Yrkestrafikkforbundet totalforbud i Oslo mot elbiler i kollektivfeltet.

De hevder at bussjåførene er lei av å ikke få gjort jobben sin med å frakte folk til og fra jobb etter tidstabellen.

Blir ofte kø

– Vi oppfordrer de rødgrønne partiene som nå skal gå inn i byrådsforhandlinger i Oslo om å jobbe for å få elbilene ut av kollektivfeltene, slik at kollektivtrafikken inn, ut og gjennom Oslo blir mer effektiv, sier Trond Jensrud, generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet.

– Når det blir så mange elbiler som det er i Osloområdet nå, blir det ofte kø i kollektivfeltet. I tillegg bidrar det at elbilene bytter fil, til at bussen må bremse ned eller det det kan oppstå farlige situasjoner, sier Jensrud, i en pressemelding.

Det er tidvis tett trafikk i kollektivfeltet rundt de store byene, men ikke av busser... Foto: (Scanpix)

Tror mange deler frustrasjonen

Han forteller om mange henvendelser fra fortvilte bussjåfører. De er rett og slett lei av å ikke kunne gjøre jobben sin.

– Det er misforstått miljøpolitikk når elbilene får lov å hindre bussene, sier Jensrud.

Han tror mange passasjerer deler frustrasjonen som bussjåførene føler ved at de aldri kommer fram på den tiden de egentlig skal.

Helt siden elbilene begynte å komme opp i et betydelig antall, har tilgangen deres til kollektivfeltene vært omdiskutert. Foto: (Yrkestrafikkforbundet)

Må ha passasjer

– To elbiler tar opp samme plass som en buss med 50 passasjerer, da gir det seg selv hva som er mest fornuftig å prioritere.

– Folk kommer for sent på jobb eller rekker ikke fotballtreningen med jentungen på ettermiddagen, fordi bussen er forsinket. I tillegg rekker ikke bussjåførene å ta matpause eller toalettbesøk, fordi de kommer alt for seint inn til holdeplassene, sier Trond Jensrud.

PS: Det hører med til saken at det allerede har kommet innskjerping for elbilenes bruk av kollektivfeltet.

I 2015 ble kollektivfeltet fra Sandvika og inn til Oslo stengt for elbiler uten passasjer, mellom klokken 07 og 09 på morgen. Senere har det blitt lignende ordninger flere andre steder.

16 elbiler gikk rett i fella – og fikk bot

