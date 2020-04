Klar melding fra prins Harry: – Dette må dere aldri, aldri, aldri glemme

– Jeg tenker nesten at jeg bør ha dårlig samvittighet fordi jeg tilbringer så mye tid med familien min, sier prins Harry. Han har en klar melding til andre i samme situasjon.

Det er ikke til å stikke under stol at det britiske hertugparet prins Harry (35) og hertuginne Meghan (38) har vært i hardt vær etter at de besluttet å trekke seg tilbake fra de kongelige pliktene i den britiske kongefamilien.

Planen har ikke gått helt etter planen for paret, som først flyttet til Canada og deretter USA, der de bor nå. Stadig har de møtt på hindringer på veien, og ikke bare har de fått påpakk av den amerikanske presidenten Donald Trump, men også fra familiære forhold.

I et større intervju med Vanity Fair tidligere denne måneden, gjengitt av Daily Mail, kom blant andre britiske prinsesse Anne (69) med et stikk til hertugparet da hun sammenliknet seg selv med en tendens hun har sett hos de yngre, kongelige parene.

- Jeg tror ikke denne yngre generasjonen egentlig forstår hva jeg gjorde før i tiden (...), og det later heller ikke til at de forsøker å se på hva generasjonen før dem gjorde. De forsøker heller hele tiden å finne nye veier, uttalte prinsesse Anne blant annet, og mente at det var som om den nye generasjonen forsøkte å finne opp hjulet på nytt.

Vanskelig tid

Ifølge nære venner av prins Harry skal heller ikke flyttingen til Florida i USA gjort situasjonen bedre. I et intervju med Daily Mail hevdet blant andre Dr. Jane Goodall, som er en nær venn av Harry, at han ikke trivdes så godt og at flyttingen til Florida har vært utfordrende.

Så kom koronakrisen ...

Nylig stilte prins Harry opp i en videosamtale med flere britiske foreldre og barnehjelpere som er en del av organisasjonen WellChild – en organisasjon som hjelper kritisk syke barn – og åpenhjertig forteller om hvordan koronapandemien har påvirket hans og hans lille familie.

FAMILIEN: Sammen med hertuginne Meghan og sønnen Archie tilbringer prins Harry mye tid hjemme i Florida. Så mye tid at han til tider føler på dårlig samvittighet. Foto: NTB Scanpix

I mai fyller sønnen Archie ett år, og prinsen kunne blant annet ikke se for seg hvordan det var for andre foreldre som har flere barn i den alderen å passe på samtidig.

- Tålmodigheten og styrken dere har er helt utrolig. Dere må aldri, aldri, aldri glemme det. Det kommer selvsagt til å bli harde dager, og jeg kan ikke en gang forestille meg hvor utfordrende det er for dere, sa prins Harry ifølge People.

- Dårlig samvittighet

For hans egen del er det den konstante dårlige samvittigheten Harry sliter mest med, og forteller at han synes det er vanskelig å kombinere mengden han nå har med familien på grunn av strenge koronarestriksjoner, og jobb.

- Det finnes veldig mye positivt ved det å ha så mye familietid, så mye familietid at man nesten tenker at: Bør jeg ha dårlig samvittighet for å ha så mye familietid, sa han og fortsatte:

- Man må sette pris på de øyeblikkene hvor man bare kan rulle hysterisk rundt på gulvet. Til syvende og sist kommer det en halvtime, eller kanskje en dag senere, til å være noe man må takle og det er ingen måte å flykte fra det.

Vil klare seg på egne ben

En av grunnene til hvorfor hertugparet ønsket å trekke seg tilbake fra de kongelige pliktene i utganspunktet, var fordi de ønsket å være økonomisk uavhengige slik at de kan ta på seg arbeid de ellers ikke kunne tatt hvis de var under kongefamilien.

Dermed har også hertugparet mistet sine titler, og omtales ikke lenger som «Deres kongelige høyheter».

Siden den gang har det pågått en debatt om hvordan paret skal livnære seg og ikke minst hvilke nye roller paret skal ha i kongefamilien.

På Instagram tidligere i år la hertugparet ut en lenger liste med punkter paret og kongefamilien med dronning Elizabeth i spissen har blitt enige om.

Her heter det blant annet at paret ikke har planer om å bruke titlene sine til tross for at det «ikke finnes noe jurisdiksjon fra monarkiet eller kabinettkontoret for bruken av ordet «kongelig» i utlandet».