Klare for ny sesong av «Paradise Hotel»: – Føler jeg har jukset litt

Allerede til høsten kan seerne glede seg over en ny sesong av «Paradise Hotel».

Obs, spoiler: Denne artikkelen avslører vinneren av «Paradise Hotel» våren 2020.

Etter en nervepirrende finale, der Karl Fredrik Førli og Yasmine San Miguel Moussaoui stakk av med seieren og i underkant av 190.000 kroner hver, er vårens sesong av «Paradise Hotel» omsider ferdig. Men det stopper ikke der.

I år kjører nemlig TV3 og Viaplay dobbel dose med reality, og til høsten kommer det nok en sesong av «Paradise Hotel».

Kort tid etter høstsesongens finale ble spilt inn, sjekket nye, håpefulle deltakere inn på det beryktede luksushotellet i Mexico, og Nettavisen kan allerede nå presentere tre av dem.

Fra «Skam» til «Paradise Hotel»

Mohamed Elh'Babi (22), eller Simo som han kalles, er allerede et kjent fjes for det norske folk. Han var en av de populære «ballonggutta» i NRK-suksessen «Skam», og var i tillegg å se i rapduoen Karpes film, «Adjø Montebello».

– Det er tre år siden «Skam» nå, og «people change». Muligheter kommer bankende på døra, og når man først har muligheten til å få en gratis reise, nye bekjentskaper og kanskje penger, så sier man ikke nei takk til det, sier han til Nettavisen, og fastslår at han er glad i en konkurranse:

– Jeg gikk inn for å vinne, alle vil jo vinne en halv million.

22-åringen kommer fra Grünerløkka Oslo, og driver med skuespill og musikk på fritiden. Drømmen er å kunne jobbe med begge deler på fulltid, og Simo legger ikke skjul på litt ekstra tv-eksponering kan gi karrieren hans en ekstra dytt.

– Man må jo trekke i de trådene man kan trekke i. Men jeg vil ikke si at jeg er en typisk realitydeltaker som lager musikk, understreker Simo, som lover en ny låt når det er tid for premiere på en ny sesong av «Paradise Hotel» til høsten.

Foto: Roy Darvik (NENT Group)

Lover innholdsrik sesong

Simo meldte seg ikke på «Paradise Hotel» selv, men ble kontaktet direkte av produksjonen. Selv har han sett på flere tidligere sesonger, men hadde ingen plan for hvordan spiller han skulle være før innsjekk på det beryktede hotellet.

– Jeg gikk inn med en intensjon om å være meg selv, sier han om taktikken, og legger til at han jevnt over gikk inn med et åpent sinn - også hva gjelder muligheten for å potensielt finne kjærligheten med en av de andre deltakerne.

– Skjer det, så skjer det. Jeg sier ikke noe mer, dere får vente og se, sier 22-åringen lurt.

Foto: Julie Solberg (Nettavisen)

Til tross for at det akkurat har gått en sesong med «Paradise Hotel» på tv i år, forteller Simo at den kommende sesongen blir noe helt annet. Han mener selv høstsesongen blir bedre.

– Det er en bedre cast denne sesongen. Den gjengen her er mye fetere, det er ikke til å sammenliknes en gang, sier han, og lover en god blanding av diskusjoner, glede og kjærlighet.

«Jukset» seg til Mexico

Maria Moen Nordli (27) fra Asker er kanskje også et kjent fjes for flere. Før hun satte seg på flyet til Mexico tittet hun innom både «Idol» og «Cash Date», men det ble verken platekontrakt eller kjæreste på den sprudlende 27-åringen.

Det var nettopp de ovennevnte programmene som fikk Maria til å få øynene opp for «Paradise Hotel». Produksjonen tok kontakt og ønsket å ha henne med, men midt i «Idol»-rundene glemte hun helt å sende inn søknadsskjemaet. «Cash Date»-kontaktene ble redningen.

– Jeg føler jeg har jukset litt, men jeg var på en fest med Nent (medieselskapet som eier TV3 og Viaplay, journ. anm.) fordi jeg hadde vært med på «Cash Date», og spurte om ikke jeg kunne få være med på «Paradise Hotel». Så klarte jeg på et mirakuløst vis å snakke meg inn i varmen - til Mexico. Så det ble jeg veldig fornøyd med, sier 27-åringen lattermildt.

Foto: Roy Darvik (NENT Group)

Med erfaring fra scenen, både med musikk og teater, visste Maria tidlig at hun trives godt i sentrum av oppmerksomheten. Da passer nettopp «Paradise Hotel» bra.

– Det å lage underholdning, by på seg selv og forhåpentligvis spre litt glede, er jo det morsomste jeg vet om. Seerne kan vente seg absolutt alt, og jeg sparer ikke på noe. Det blir en spicy sesong med alt. Intriger, kjærlighet og svik, frister hun.

– Jeg liker å gi alt. Man får se hele Maria, på godt og vondt.

– Mye pent å se på

27-åringen fra Asker legger ikke skjul på at hun har en baktanke med deltakelsen, og at hun håper flere muligheter vil by seg i fremtiden som følge av tv-opptredenen

– Man vet jo at uten en plattform i 2020 så kommer man kanskje ikke så langt. Det er jo ingen som vil vedde på en hest som aldri har vunnet et løp før. Så jeg tenker at hvis jeg får nådd ut til flest mulig folk og vist hva jeg kan by på, så kanskje det fører gode steder, sier hun, og legger til at drømmen er å kunne få drive med underholdning på fulltid.

Foto: Julie Solberg (Nettavisen)

Muligheten for at en potensiell romanse kan oppstå inne på hotellet er også til stede, men på spørsmål om dette er Maria noe mer vag hva gjelder å by på seg selv og dele informasjon.

– Det er jo så fint der. Nydelige omgivelser, det er varmt, man har omtrent kronisk promille, og det er mange pene mennesker samlet. Så man skal ikke se bort fra at det kan bli litt ekstra hyggelig inne på hotellet, sier hun og smiler lurt.

Drømmemannen er sosial, energisk, tullete, fin å se på og gir av seg selv. Om en som passer denne beskrivelsen var å finne inne på «Paradise Hotel» gjenstår å se, men Maria legger ikke skjul på at hun var godt fornøyd med deltakerne.

– Det var mye pent å se på, sier hun og ler.

Hun utelukker heller ikke at det kan ha skjedd litt saker og ting under lakenet i Mexico.

– Jeg føler det hotellet fortjener å bli pult på, så noen må ta jobben. Er det meg? Kanskje, vet ikke, hinter 27-åringen.

Stort konkurranseinstinkt

24 år gamle Johannes Magnussen fra Melbu er, i likhet med ovennevnte Simo, glad i en konkurranse.

– Jeg er et konkurransemenneske. Det har jo hendt at man har prøvd å redigere en Wikipedia-side for å vinne en diskusjon, det sier litt om konkurranseinstinktet, sier han.

Til Nettavisen forteller 24-åringen at han meldte seg på «Paradise Hotel» for opplevelsens skyld, og at det var nettopp dette som fristet, ikke nødvendigvis en potensiell kjendisstatus som ofte følger med når man deltar i reality.

– Det er en fet opplevelse. Så det å få være med på et tv-konsept og være rockestjerne for en liten stund er enkelt og greit det jeg ville ha ut av deltakelsen. Jeg har vært rockestjerne på Melbu i 23 år, så det var ikke kjendislivet som trigget meg, men heller en helt ny opplevelse, sier han.

Foto: Roy Darvik (NENT Group)

– Kan ikke utelukke noe

Johannes var singel da han reiste til Mexico, og forteller at han fremdeles er singel. Følelser og potensiell kjærlighet hadde han på forhånd av innsjekk bestemt seg for å unngå.

– Jeg tenker egentlig at det er nok damer i Norge, og at det ikke var på grunn av dem jeg sjekket inn, sier Johannes, som erkjenner at han pleier å få ganske mye oppmerksomhet fra det motsatte kjønn- og at det trolig ikke blir noe mindre nå.

Drømmedama ser han tydelig for seg, og beskriver en 165 høy jente med blå eller grønne øyne. Hårfarge er han ikke så kresen på, men han ønsker seg godt trente bein og rumpe.

– Også må hun være snill, men kanskje litt snerten i væremåten. Jeg er ganske kravstor, innrømmer 24-åringen.

Foto: Julie Solberg (Nettavisen)

Selv beskriver Johannes seg som «ydmyk, høy og mørk», og lover tv-seerne en god sesong.

– Jeg kan ikke utelukke noe som helst. Det blir mye krydder og godt snakk, som en god film med riktig oppbygging. Det blir kjærlighet, forræderi og guttastemning, lover Johannes.