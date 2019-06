Klesdebatten raser på treningstudioene:

Treningsprofil Camilla Lorentzen mener det er urovekkende at flere jenter har fått beskjed om at de ikke er kledd riktig for treningssenteret.

Etter at Ragnhild Yndestad fra Bergen publiserte et innlegg i Bergensavisen tidligere denne måneden, har debatten om kleskoder på treningstudioene rast.

I leserinnlegget fortalte Yndestad at hun den siste uken hadde opplevd å få tilsnakk av ansatte ved treningsstudioet hun trener ved, og fått beskjed om å dekke seg til. Hun ble også fortalt at hun ikke fikk lov til å trene ved deres treningssenter i klærne hun brukte.

– Ingen skal måtte skamme seg om litt av magen kommer til syne når man trener, skriver Ragnhild Yndestad i et leserinnlegg. Foto: Privat (Bergensavisen)

LES OGSÅ: Hvorfor er disse klærne et problem?

Ifølge Yndestad var det antrekket, bestående av en tights og en sports-BH/-topp som hører sammen, treningssenteret mente var for uhygienisk på grunn av at hun blant annet viste litt mage.

Siden leserinnlegget til Yndestad ble publisert, og raskt delt, har flere jenter kommet frem med sin historier. Blant dem er tidligere «Paradise Hotel»-deltaker Sofie Karlstad (22).

I en artikkel hos MinMote går 22-åringen hardt ut mot treningskjeden Sats, som ifølge Karlstad skal ha sagt at hun var for lettkledd «og at det kunne være støtende for andre».

KJØPTE NYE KLÆR: Sofie Karlstad fikk beskjed om at dette antrekket var for støtende å trene i på Sats. Foto: Privat

- Jeg følte meg ganske liten, og at jeg hadde gjort noe galt. Jeg gikk rett for å kjøpe meg nye klær, forteller 22-åringen til MinMote.

- Et sjeldent problem

Kommunikasjonsansvarlig i Sats, Marianne Orderud, forteller til Nettavisen at de synes det er trist at debatten rundt temaet har tatt den retningen den har tatt. Ifølge Orderud opplever de at bekledningsspørsmålet på deres treningssenter ikke er et stort problem.

- Vi har over 700.000 medlemmer fordelt på 250 treningssenter. Det er sjeldent vi opplever at bekledningen på senterne våre er et problem. Når det er sagt så har vi en trivselsregel som går på bekledning, men den er åpen for tolkning, sier Orderud til Nettavisen.

For Sats er det viktig at bekledningen verken skal være støtende eller uhygienisk for andre.

- Vi ønsker å påvirke det vi kan med hensyn til våre verdier som å være inkluderende, vise hensyn og respekt for andre og dempe kroppspresset, sier Orderud.

Hva som gjorde at antrekket til Sofie Karlstad eller Ragnhild Yndestad ble opplevd som støtende, ønsker ikke Ordereud å kommentere.

- Det kan ikke være slik i 2019

Dette får treningsprofil Camilla Lorentzen til å se rødt.

- Dersom man skal ha regler for hvordan medlemmene skal kle seg, så bør disse settes opp tydelig og være like for alle kjønn. Det kan ikke være slik at man i 2019 ber folk kle på seg fordi man synes det de går i er «støtende», eller begrunne det i at «det du går i der skaper kroppspress», sier Lorentzen til Nettavisen.

Lorentzen, som er utdannet personlig trener, har med årene blitt en stor treningsprofil her til lands. Med underkant av 50.000 følgere på Instagram motiverer hun daglig andre til å bli glad i seg selv gjennom sitt eget program «Fit nok». Hun er også foredragsholder og forfatter.

Lorentzen mener at vi er farlig nær en diskriminerende praksis dersom treningskjedene mener at visse type kropper kan gå i magetopp og tights fordi de ikke skaper kroppspress, mens andre ikke kan.

- Tror du Sofie Karlsen fikk beskjed om å ta på seg mer klær fordi hun er en «kandidat» til å skape kroppspress?

- Jeg skal ikke spekulere i hvorvidt det i akkurat dette tilfellet var slik at Sofie ble snakket til som en følge av hvordan hun ser ut, kombinert med klærne hun hadde på seg. Det kan sikkert være mange årsaker til at det ble akkurat slik her, men dersom det er slik at treningssentrene og de som jobber der behandler mennesker ulikt, ut i fra hvordan de ser ut, da vil jeg kalle det urovekkende, sier Lorentzen.

Lorentzen forstår at Sats ønsker å skape et inkluderende miljø på sine sentre, men mener at dette er feil måte å gjøre det på.

- Må finnes regler

- Kroppspress er ikke noe som dukker opp ut av det blå på et treningssenter fordi noen viser to centimeter mage eller har en shorts som slutter over knærne i stedet for under! Det er heller en følge av den ensformige eksponeringen vi ser på alle plattformer, hvor den typiske slanke, høye, blonde, hvite jenta og den muskuløse gutten med et kraftig hakeparti er de som tar over verden, har hovedrollene i alle filmer og går fremst i alle reklamer, sier hun til Nettavisen og fortsetter:

- Det er en følge av at vi, uansett hvor vi snur oss, får beskjed om at «drømmekroppen er innen rekkevidde» og at alle bør strebe etter den. Og ikke minst av at vi seksualiserer og idealiserer en type kropp, samtidig som vi frykter mangfold og ser ned på de som ikke passer inn i den malen vi har satt for hva skjønnhet er.

Lorentzen mener det kan godt hende at kleskodeks er veien å gå for å minimere kroppspresset, men mener at det da må være noen fastsatte regler.

- Ikke la dette være opp til hver enkelt ansatt, sier hun.

Marianne Orderud er enig med Lorentzen at mer konkrete regler kan være lurt for å hjelpe kunden med å forstå hva som er greit å trene i og ikke.

Ifølge Orderud jobber Sats kontinuerlig med å tilpasse seg både tilbakemeldinger og treningsmote.