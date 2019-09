Klesmerke vekker avsky - inspirert av skoleskyting

Klesmerket Bstroy lanserte sin vårkolleksjon under New York Fashion Week nylig. Hettegensere med kulehull og navnet på skoler rammet av masseskytinger vekker sterke reaksjoner.

Hettegenserene, påtrykket skolenavn som Sandy Hook (27 døde), Virginia Tech (32 døde) og Marjory Stoneman Douglas (17 døde), ble vist fram under moteuken. Klærne framstod i tillegg slitt, og besto av flere kulehull.

Til nå i år har det vært 303 masseskytinger i USA. Flere av dem har funnet sted på skoler, blant annet en skoleskyting i Denver der en elev ble drept og åtte såret.

Bstroy sin nye kolleksjon inneholder klær med navn på skoler som ble rammet av noen av USAs verste skoleskytinger. Foto: Bstroy/Instagram

Designerne la ut bilde av kolleksjonen på Instagram, og har blitt møtt med avsky. En bruker kommenterer «Dette er fullstendig avskyelig og ondskapsfullt! Hvorfor vil dere gjøre noe sånt som dette for å tjene penger?»

En annen skriver «Masseskytinger er ikke et moteutsagn. Dette er et ekstremt dårlig, upassende og tonedøvt forsøk på kunst».

Etterlatte reagerer

Blant dem som kritiserer hettegenserene er et minnefond, kalt The Vicki Soto Memorial Fund. Victoria Soto var en amerikansk lærer som ble drept i skoleskytingen på Sandy Hook Elementary School der 20 barn mellom seks og syv år ble drept. Soto var en 27 år gammel lærer som døde mens hun forsøkte å beskytte elevene sine.

Minnefondet kommenterer: «Som en Sandy Hook-familie vil vi bare si, at det dere gjør her er fullstendig avskyelig, sårende, galt og respektløst. Dere vil aldri fatte hva vår familie gikk gjennom etter at Vicki døde mens hun forsvarte elevene sine. Vår smerte skal ikke brukes for deres mote.»

– Ment ironisk

Ifølge den britiske avisen Independent hevder Bstroys designer og medgrunnlegger, Brick Owens, at hettegenserene, som er en del av klesmerkets «Samsara»-kolleksjon, er ment ironisk: «Noen ganger kan livet være smertelig ironisk. Som ironien i å dø på en voldelig måte i et miljø du tenker på som trygt og rolig, som skolen. Vi blir stadig påminnet om hvor sårbart, kort og uforutsigbart livet er, samtidig som vi blir påminnet om dets uendelige potensial.

Det er denne dra-og-dytte-bevegelsen som skaper den sirkulære bevegelsen som er livets syklus. Nirvana er målet vi håper å nå gjennom meditasjon og sunn praksis, som kontrer våre destruktive vaner. Samsara er syklusen vi må gjennom for å nå Nirvana.»