Knallstart for et av Norges nyeste bilmerker

2020 er året for nye bilmerker i Norge. Ett av dem er Polestar – som nå er i gang med å levere ut til kunder som har ventet lenge på bilene sine.

Polestar er et søstermerke til Volvo. Service og reparasjoner skal også gjøres hos Volvos forhandlernett her hjemme. Det er nok en medvirkende årsak til at flere tusen nordmenn har bestilt elbilen 2.

I august fikk nesten 500 av dem bilen sin. For å være helt nøyaktig, ble det registrert 494 eksemplarer av Polestar 2 denne måneden. Det gir modellen en knallsterk fjerdeplass på registreringsstatistikken denne måneden. Ikke verst for en nykommer!

Betydelig nedgang

I august gikk nybilsalget totalt sett ned, sammenlignet med fjoråret. Korona-situasjonen, økonomisk usikkerhet og forsinket leveranse av nye biler til ventende kunder, er noe av forklaringen. Samtidig øker elbilsalget igjen, og alt tyder på at det vil stige enda mer i tiden framover.

Totalt ble det solgt 10 802 nye personbiler i august, mens tallet for samme måned i 2019 var 12 073. Det viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Så langt i år er det solgt 79.798 nye personbiler, mot 99.460 i samme periode i fjor.

Polestar 2 har truffet det norske markedet svært godt, i august kom det nesten 500 eksemplarer av den ut på veiene våre. Foto: (Broom)

Kjøper millionbiler

– Det er få holdepunkter for at elbilene taper terreng, om noen skulle hevde det. Alt tyder på at salget av fullelektriske biler vil fortsette å øke. Og nå er mange nye modeller på trappene, sier adm. direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

– Vi ser også at enkelte elbiler kommer høyt på salgslisten selv om dette er biler som koster nærmere millionen. Det er ganske spesielt og noe nytt, og viser at mange er villige til å bruke mye penger på ny bil – ikke minst elbil. Vi har også eksempler på biler som har solgt godt i årevis og har vært produsert med alle drivlinjer. Nå ser vi at bensin- og dieselversjonen av disse fases ut av markedet og at det er elbiler det handler om. 2020 og særlig 2021 vil bli store elbil-år. Kanskje er 2021 det siste året uten moms på elbiler. Det vil gi utslag på salget, sier Solberg Thorsen, i en pressemelding.

Audi e-tron er den store bestselgeren i Norge så langt i år, det er den ikke i nærheten av i noen andre land.

Høyt SUV-salg

Trenden for salget av diesel og bensinbiler er også soleklar: Salget er mer enn halvert så langt i år, og tendensen er omtrent den samme for august måned isolert. Bensin- og dieselbiler er langt på vei erstattet av biler med nye drivlinjer.

Salget av elektriske eller del-elektriske biler står for rundt 80 prosent av nybilsalget så langt i år.

– SUV-er har lenge vært populært i Norge. Slik er det fortsatt, og store og relativt kostbare modeller selger godt. Mens andre land i Europa rynker på nesen over den økte etterspørselen av SUV-er, så er våre SUV-er i snitt renere enn i andre land. I Norge er det el- og hybrid SUV-er det handler om, og dette skiller oss fra andre, sier Solberg Thorsen.

Mange av de som har bestilt Mercedes EQC har ventet lenge på bilen sin. Men i sommer har det endelig løsnet. Foto: (Broom)

Polestar slo Volvo

Totalt sett var nesten halvparten av SUV-salget i august elbiler, mens ladbare hybrider utgjorde rundt en fjerdedel.

Audi e-tron er Norges mest solgte personbil så langt i år, det ble den også i august. Erkerival Mercedes EQC har hatt lang ventetid på utlevering av biler. I sommer har det imidlertid kommet mange eksemplarer av denne til Norge, dermed blir det andreplass på EQC. På tredjeplass finner vi den tradisjonelle storselgeren Volkswagen Golf, mens altså splitter nye Polestar 2 tar fjerdeplassen.

Med det er Polestar faktisk større enn Volvo her hjemme i august, de måtte nemlig "nøye" seg med 431 registrerte nybiler denne måneden.

Topp 10: Bilsalget i Norge i august

Audi e-tron: 755 Mercedes-Benz EQC:595 Volkswagen Golf: 511 Polestar 2: 494 Hyundai Kona: 413 Toyota Rav4: 282 MG ZS: 281 Peugeot 2008: 275 Peugeot 208: 275 Nissan Leaf: 270

Alle tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

