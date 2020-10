Knut Marius Djupvik vant Stjernekamp 2020

I årets «Stjernekamp»-finalen var det Knut Marius Djupvik (32) som til slutt gikk seirende hen.

Saken oppdateres!

Det sto bare to igjen da det hele skulle avgjøres; Djupvik, som vant «The Voice» i 2013, og Sandra Lyng (33), som kom på fjerdeplass i «Idol» i 2004.

Til slutt ble det den førstnevnte som vant hele sulamitten, etter å ha sjarmert dommerne og publikum i senk med «With a Little Help from My Friends», «Kan du hjelpe me å hjelpe» og «The Show Must Go On».

- Det føles helt fantastisk - jeg er ubegripelig glad! Jeg har lagt ned så mye tid og krefter i dette, sammen med familien min, og det har vært en veldig intens periode. Det å stå her med en seier er helt sinnsykt, sa 32-åringen fra Tomrefjord umiddelbart etter at resultatet var klart.

Lyng, på sin side, sang «Run This Town», «Kvitt flagg» og «Titanium».

