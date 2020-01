Koht med ny oppdatering: - Ble lagt inn på akutten på julaften

Christine Koht håper på en ny operasjon.

I over et år har den folkekjære programlederen og komikeren Christine Koht (52) vært alvorlig syk med en uhelbredelig form for føflekkkreft. Sykdommen kan verken behandles med stråling eller cellegift, og 54-åringen har vært gjennom tøffe runder med såkalt immunterapi.

Den spudlende komikeren har helt siden kreftdiagnosen ble kjent for allmennheten, delt åpen og ærlig om utviklingen via sine sosiale medier-profiler.

Helt siden desember, da det ble kjent at kona Pernille Rygg også ble alvorlig syk, har det vært stille fra 54-åringen. Søndag kveld kom hun imidlertid med en svært etterlengtet oppdatering til fansen.

Les også Kreftsyke Christine Koht med klar beskjed til legen da kona ble alvorlig syk

- Mye smerter i kroppen

I det lengre innlegget på Facebook forteller Koht at den siste måneden har vært svært tøff for både henne og kona.

- Det er lenge siden jeg har skrevet, for jeg har vært både i sjokk og i alarmberedskap siden Pernille ble så dødsyk, og såvidt reddet livet, skriver Koht og fortsetter:

- Jeg har aldri noen gang levd i en sånn kontrast mellom å vinne alle priser og alle kommer bort til meg og heier, samtidig som jeg jobber med å søke sykehusseng fra Nav, være veldig sliten, bekymret for Pernille og ha så mye smerter i kroppen. Og ikke få Pernille på besøk, for hun er så svak og sliten. På kvelden når jeg skal sove så bare renner tårene , for jeg savner så voldsomt å få komme hjem.

Rett før jul ble Christine Koht hedret i alle landets medier for hennes åpenhet rundt kreftsykdommen, og stakk blant annet av med prisen for Årets navn i både Dagbladet og VG.

Ble hasteinnlagt på julaften

Etter oppdateringen til Koht å dømme er den folkekjære komikeren fremdeles alvorlig syk. Håpet om å bli frisk igjen er likevel tilstede.

Til tross for at hun skriver at hun ble hasteinnlagt på julaften, har hun fått seg det hun kaller en «ispilsekk» som gjør at hun kan bevege seg utendørs med staver, og ta pauser når hun vil.

- Målet nå er at jeg får en ganeoperasjon sånn at jeg får puste gjennom nesa. Og da kan jeg unngå de farlige infeksjonene i lungene, og kanskje unngå flere koma og kanskje dø, skriver Koht og forteller at hun lover at hun skal lage det morsomte og mest meningsfylte showet hun noensinne har laget, hvis hun overlever.