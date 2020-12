Komiker Rune Bjerga fikk beskjed om å fjerne Bent Høie-parodi - nå er den tilbake

Fikk streng beskjed fra «høyere hold».

– Det kom noen signaler om at dette ikke var helt greit fra et visst hold, sier komiker Rune Bjerga til Nettavisen.

– Jeg fjerner ikke ting for gøy, sier han.

Det hele startet på julaften, da komikeren la ut en video på Facebook, der han har over 18.000 følgere. I videoen parodierte Bjerga helse- og omsorgsminister Bent Høie.

«Høie»-karakteren forteller at koronapandemien bare er en spøk som myndighetene nå har dratt for langt.

For eksempel var hytteforbudet i vår egentlig et resultat av at «Høie» tapte en runde «Nødt eller sannhet» mot assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, spøker komikeren:

– Da jeg tapte ble jeg nødt til å gjøre noe, og dermed ble det hytteforbud i Norge, sier «Høie» i parodien.

Videoen avsluttes med at «Høie»-figuren forteller at han og ektemannen nå venter 60-70 gjester på besøk julaften.

Det var NRK som først omtalte at videoen var fjernet.

Nå har komikeren snudd.

– Jeg har tenkt og tenkt, og kommer frem til at forsøk av sensur er tull og tøys! Jeg legger derfor ut videoen som ble tatt bort i går! skriver han på Facebook.

At det skal finnes folk som ikke forstår at det er snakk om en parodi er omtrent utenfor komikerens fatteevne:

– Men det er mennesker der ute som ikke klarer å skille mellom fiksjon og virkelighet. Når meldingen i min video er det den er, så er det jo bekymringsverdig, sier han til Nettavisen.

– Å bli bedt om å fjerne ting fra høyere hold er ikke kjekt, men jeg forstår litt hvorfor det skjedde. Deretter brukte jeg et døgn på å tenke over det, og så snudde jeg. Det er ingen som bør sensurere verken meg eller andre komikere, med mindre det ikke er virkelig ille. Det synes jeg ikke dette er.

Komikeren vil ikke si nøyaktig hvem fra «et visst, høyere hold» som satte ned foten, men sier til Nettavisen at det ikke er Høie selv. Helseministeren har også sagt på VGTV at han liker parodien.

Bjerga sier at han etter fjerningen konfererte med folk som kunne det juridiske rundt dette, og kom frem til at han burde og skulle publisere videoen på nytt.

Ifølge Bjerga var poenget fra «høyere hold» at man var midt i en pandemi, og at det er folk «der ute» som ikke forstår humor og parodier, og som bruker alt de kan «i motsatt retning». At dette er en parodi er det likevel ingen tvil om, mener komikeren:

– Jeg synes det er helt åpenbart - og det tror jeg alle mine følgere synes også - at dette er tull og tøys.

