Kommer med viktig Norges-nyhet – her er prisene

Nå kan det endelig bli fart på salget.

Amerikanske Jeep er et legendarisk bilmerke. De fleste ser vel for seg et terrengbil som ikke behøver å stoppe selv om veien gjør det ...

Det hele startet i 1941 med Willys-Overland som ble det første masseproduserte 4x4-kjøretøyet. Lenge før begrep som SUV var oppfunnet.

Fortsatt er frihet, eventyr og lidenskap grunnpilarer og kjerneverdier for det tradisjonsrike bilmerket. Men også for Jeep går verden videre.

Nå tar de et stort skritt i utviklingen mot å redusere utslipp og redusere de totale eierkostnadene – ved å introdusere de nye ladbare hybridene Renegade 4xe og Compass 4xe.

Dette er den nye Jeep Compass 4xe. En SUV som også takler langt tøffere underlag enn bygater.

Går 50 kilometer på strøm

Hybrid-drivverket i de to Jeep-modellene består av to elektriske motorer og en batteripakke på 11,4 kWt, samt en drivstoffgjerrig 1,3-liters turbo-bensinmotor og sekstrinns automatgirkasse.

Batteripakken ligger under den andre seteraden, der den er beskyttet mot utvendige påvirkninger. Den er innkapslet i et stålhus og er utstyrt med en egen varme- og kjølekrets for å holde batteriet i optimal temperatur.

Rekkevidden på strøm er oppgitt til 50 kilometer, etter den nye og realistiske WLTP-målemetoden.

Når det gjeldet elmotorene er den ene er plassert på forakselen og koblet til bensinmotoren, og der den i tillegg til å jobbe sammen med motoren kan fungere som en høyspentgenerator etter behov. Den andre er plassert på bakakselen og har reduksjonsgir og integrert differensial («e-aksel»). Den leverer 60 hk effekt og 250 Nm dreiemoment, noe som genererer trekkraft og gjenvinner energi under bremsing.

Turbomotoren på 1,3 liter leverer en effekt på 130 hk eller 180 hk, pluss de 60 hk den elektriske motoren produserer, i alt totalt 190 hk (Limited-versjon) eller 240 hk (Trailhawk og S). Når det gjelder dreiemoment, produserer den elektriske motoren 250 Nm mens forbrenningsmotoren leverer 270 Nm.

Akselerasjon fra 0 til 100 km/t på skal kunne gjøres unna på rundt 7,5 sekunder, men topphastighet på el-kjøring er 130 km/t og 200 km/t i vanlig hybridmodus.

Jeep Renegade har noe av det klassiske Jeep-utseende med seg fortsatt.

Ekte 4x4-biler

Begge modellene skal vær 100 prosent autentiske Jeep 4x4-er – der to elektriske motorer utstyrt med Powerloop sørger for at firehjulsdrift alltid er tilgjengelig.

Både høy- og lavgirserie er standard. Det vitner om seriøse terrengegenskaper. Bilene leveres også med ulike kjøremodus, for ulike typer underlag.

4xe-modellene vil bli å finne i Jeeps utstillingslokaler over hele Europa tidlig i september. Renegade 4xe og Compass 4xe finnes i tre utstyrsnivåer – «Limited», «S» og «Trailhawk», to effektnivåer – 190 eller 240 hk.

Jeep Renegade 4xe og Compass 4xe vil dukke opp på veiene allerede i september.

Dette koster de

Salget av Jeeps modeller har aldri vært veldig godt i Norge, med noen unntak for modeller som traff markedet ekstra godt.

De siste årene har det gått mildt sagt trått. Dermed trenger Jeep virkelig en opptur her hjemme, kanskje kan disse to ladbare modellene gjør noe med det. Vi nordmenn er jo glade i biltypen.

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.