Kommunikasjonsekspert:  - Å bli god i smalltalk er som å spille tennis

Alle kan bli gode til å småprate bare de utsetter seg for det, mener Hanne Lindbæk.

OSLO SENTRUM (Nettavisen): - Det handler i det store og hele om å være snill og høflig. Om å få den du prater med til å føle seg bra, ikke dum og liten, sier Hanne Lindbæk.

Hun har bakgrunn som skuespiller og har snart 20 års erfaring som kommunikasjonsekspert for blant annet toppolitikere og næringslivsledere.

Nå er hun aktuell med boka «Kommunikasjonskoden - Slik får du til det du vil».

Fra klisjé til god samtale



Vi snakker om noe så enkelt som den hverdagslige småpraten. Også kalt smalltalk.

- I Norge har vi en tendens til at når vi tar ordet, så er det viktigst bare å bli ferdig med det vi skal si, sier kommunikasjonsekspert Hanne Lindbæk.

- Hvis du ikke er god i smalltalk, men vil bli det, så må du øve. Rett og slett utsette deg for det, selv om det kan føles både ekkelt og kleint i begynnelsen, sier Hanne Lindbæk.

Veien til å bli en god smalltalker trenger nemlig ikke å være lang, mener hun.

- Begynn med litt innledende pludring, som for eksempel hvilket smørbrød i kantina som er best eller hva vedkommende syns om det siste foredraget dere hørte på. Så kan du gjerne gå over til de åpne spørsmålene som gir en god samtale. Vær nysgjerrig i kommunikasjonen din og for all del; lytt til svaret og følg opp, sier hun.

- Ikke hold igjen samtalen



Lindbæk forklarer småprat som en tenniskamp.

- Ballen må sendes tilbake over nettet etter litt prat. Slik at den andre også får spille, smiler hun.

- Det handler om å få snakke omtrent like mye og klare å avslutte på en god måte.

- Hvordan avslutter man på en god måte?

- Ved å være ærlig. For eksempel si: «Nå må jeg gå å jobbe litt». Det er også viktig å ta signaler. Dersom du ser at den du snakker med prøver å avslutte samtalen, bør du i hvert fall ikke holde igjen med mer prat.



Nysgjerrig og lyttende



I stor grad handler god kommunikasjon om å være nysgjerrig på mennesker, forteller Lindbæk.



- Tilstedeværelse er viktig og det å lytte både til deg selv og andre, sier hun.

Og legger til:

- Har du noen gang snakket med noen som er på autopilot? Det gir aldri god kommunikasjon for å si det slik. Å være på autopilot er faktisk aldri en god ting, med mindre du faktisk er pilot, ler hun.

Hun mener tilstedeværelse er en av vår tids store utfordringer, vi har begynt å multitaske i alt vi gjør og verden endrer seg i rekordfart. Derfor er det desto viktigere å ikke bare lytte til andre, men også til seg selv.

- Vær tilstede når du selv prater, dvel ved det du selv sier og vær nysgjerrig på hvordan du virker på andre mennesker. Nøkkelen er å bli bevisst på hvilke signaler du selv sender ut, mener Lindbæk.

- En god leder bør være autentisk, ærlig, transparent og god på relasjoner, sier Hanne Lindbæk.

De de fleste spør om ...



- Alle vet at det fins et gap mellom det vi vet er lurt å gjøre i en situasjon og det vi faktisk ender opp meg å gjøre, sier Lindbæk.

Hun forteller at mange spør henne om akkurat dette. Hvordan de kan få til det de vil, istedenfor slik det ofte blir.

- Alle vet at det er smart å opptre rolig og lytte for å få en god samtale, men når stresset bobler er det ikke så lett i praksis. Veien til å tette dette gapet går gjennom å bli nysgjerrig på deg selv og dine egne vaner, så du kan «oute» deg selv når du handler ubevisst. Du kan også trene på klok atferd slik at det «sitter» når du trenger den. I tillegg er det lurt å være tålmodig og akseptere at du kommer til å feile innimellom. Ingen er perfekt, så vær snill med deg selv, sier hun og legger til:

- Men ikke for snill!

- Meld deg på - ikke sitt på gjerdet



Å ta ordet i forsamlinger eller å skulle presentere noe for kolleger kan være utfordrende for mange.

- Hvem av oss har vel ikke sittet i møter og tenkt «noen burde si noe om dette». Vel, vær den personen og si det du mener. Meld deg på - ikke sitt på gjerdet, sier Lindbæk.

- Vis at du er interessert i det du snakker om



Med å lytte til seg selv mener kommunikasjonseksperten å være bevisst på hvilke signaler man selv sender ut.

- I Norge har vi en tendens til at når vi tar ordet, så er det viktigst bare å bli ferdig med det vi skal si. Bare kjapt dra noen foiles, liksom. Da kan man heller sende en mail. Vis at du selv er interessert i det du snakker om. Tør å dvele - ta pauser - lande i situasjonen. Det du syns er viktig, syns publikum er viktig og.

- En leder må ta seg tid til relasjoner



- Du kurser næringslivsledere og toppolitikere. Hva forteller du dem?

- En leders viktigste oppgaver er i korte trekk å være faglig sterk, tenke strategisk og ha gode relasjoner til mennesker rundt seg. Det å være flink til å lede andre handler 80 prosent om god kommunikasjon, og for å få til god kommunikasjon med ansatte, er det viktig å være nysgjerrig på hva de ansatte faktisk gjør og bli kjent med dem. Relasjonen din til de ansatte er viktig.

- Ikke så lett i en hektisk hverdag?

- Nei, men tar du deg ikke tid til relasjonen, kan du som leder fort få mye å rydde opp i etterkant. En god leder bør være autentisk, ærlig, transparent og god på relasjoner. I tillegg bør en leder tåle å være upopulær. Dette gjelder kanskje særlig i endringsprosesser. Da handler det om å formidle en historie til de ansatte om at det kommer til å gå bra, selv om det blir endringer.

- Hvordan er norske ledere på dette?

- I Norge har vi en flat struktur i arbeidslivet, som kan gjøre kommunikasjonen for ledere vanskeligere. Mange vil være kompis og noen syns kanskje det er vanskelig å være tydelige. Det viktigste er allikevel å lære seg å tåle de upopulære beslutningene og formidle disse beslutningene på en ærlig og god måte.

For de fleste av oss er det slik at det er noen vi prater lettere med enn andre. Dette kan handle om både kjemi og felles interesser.

Det er også slik at noen er såkalte «samtalekunstnere», forteller Lindbæk.

- De største samtalekunsterne har ofte samtaler som ikke trenger å gå noe sted. Samtalen flyter og kan gå i ring, litt som når man snakker med en god venn. Som oftest er det slik at vi ikke vil ha løsninger på utfordringene våre når vi snakker med gode venner, ikke sant? Vi vil heller bare at noen lytter og er interessert. Og ikke står i kø for å prate selv ...

Slik knekker du koden



I boka forklarer Lindbæk gjennom seks trinn hvordan du knekker kommunikasjonskoden. Kort fortalt handler det om dette:

- Bruk hue

- Vær nysgjerrig

- Vær tilstede

- Jobb med nervene

- Når du mestrer din egen nervøsitet (ja, det går an) begynn å leke med alle de uendelige mulighetene du har for å skape god kommunikasjon og gjennomslagskraft i livet ditt.

- Vit at alle kan bli bedre til å snakke til forsamlinger. Det er ikke nødvendigvis slik at noen er «den fødte taler». Barack Obama var ikke det, han måtte jobbe med seg selv og her er vi inne på noe viktig. Vær snill mot deg selv, ikke tenk på alt du gjorde feil, men gi deg selv et klapp på skuldrene for hvert fremskritt istedenfor.

- Sleip og kynisk kommunikasjon



Lindbæk forklarer at de som er virkelig gode på kommunikasjon evner å manøvrere ulike atmosfærer og humør.

- Det å bruke følelser, være bevisst atmosfæren i et rom og regulere deretter er bevisst og god kommunikasjon. Jeg syns mye av kommunikasjonen i offentligheten i dag er for sleip, kynisk og manipulerende og tror og håper den varme, ålreite og velmenende kommunikasjonen kan få større plass i framtiden.





