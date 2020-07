Kona til John Travolta er død

Kelly Preston (57), kona til skuespilleren John Travolta (66), er død.

Ifølge Daily Mail døde Kelly Preston (57) av brystkreft.

Det er skuespilleren selv som varslet om dødsfallet på Instagram på søndag.

- Det er med et veldig tungt hjerte jeg informerer deg om at min vakre kone Kelly har tapt sin to år lange kamp mot brystkreft. Hun kjempet en modig kamp med kjærlighet og støtte fra så mange, skriver Travolta.

Travolta og modellen Preston giftet seg for 29 år siden.

Sammen hadde de barna Ella (20) og Benjamin (9). De hadde også sønnen Jett som døde 16 år gammel i 2009.