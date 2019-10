Kona til Tarzan-skuespiller drept i deres hjem

Kona til Tarzan-skuespilleren Ron Ely (81), Valerie Lundeen, ble tirsdag kveld drept i parets hjem i California.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge FoxNews bekrefter et medlem av familien at Valerie Lundeen nå er død. Politiet opplyser også at den mistenkte gjerningspersonen skal ha blitt skutt og drept.

Politiet opplyser til Fox News at de på tirsdag kveld rykket ut til adressen i forbindelse med at de fikk inn melding om bråk i leiligheten, og at de da fant en død kvinne i huset.

Kvinnen var «åpenbart et offer for en kriminell handling». Ifølge flere amerikanske kilder, skal kvinnen ha blitt knivstukket.

Ronald Ely er mest kjent for å ha spilt Tarzan i NBC-serien Tarzan fra 1966 og for å ha spilt hovedrollen i filmen «Doc Savage: The Man of Bronze».

Ifølge CNN skal offerets ektemann ha vært på stedet, da politiet kom til adressen tirsdag kveld. Han skal ha fortalt politiet at det var et familiemedlem som stakk kvinnen ihjel.

Kort tid senere fant politiet gjerningspersonen, som da viste seg å være en trussel. Vedkommende ble da skutt og drept, ifølge CNN.

Det er uklart om Ely var i huset da drapet fant sted, men politiet opplyser at en eldre mann var på stedet da de ankom, og at han ble tatt med til sykehuset for en evaluering.

Politiet har ikke offisielt gått ut og bekreftet navn på offer og den eksakte adressen hvor det skjedde. Hendelsen fant sted vi omrdået Hope Ranch, like utenfor Santa Barbara.

Ifølge TMZ ble Valerie Lundeen kåret til Miss Florida i 1984. Paret har tre barn sammen.