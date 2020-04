- Jeg ble kvalm og kunne ikke gå.

NEW YORK (Nettavisen): Det sier Rita Wilson, kona til skuespilleren Tom Hans, etter at hun og ektemannen ble behandlet med klorokin, som er virkemiddelet i malariamedisin.

De to ble smittet av koronaviruset mens de var på ferie i Australia i midten av mars. Wilson forteller nå til amerikanske CBS at hun opplevde «ekstreme bivirkninger» etter at hun og mannen ble behandlet med klorokin.

Wilson forteller at hun fikk klorokin ni dager ut i sykdomsforløpet.

- Omkring dag ni ga de meg klorokin. Og jeg vet at folk har snakket om dette stoffet, men jeg kan bare fortelle deg at jeg ikke vet om stoffet fungerte eller det bare var på tide at feberen gikk bort. Men min feberen gikk bort. Men klorokinet hadde så ekstreme bivirkninger, sier hun i intervjuet med «CBS This Morning».

- Jeg ble utrolig kvalm og jeg opplever svimmelhet. Jeg kunne ikke gå. Mine muskler var veldig svake, sier hun i intervjuet.

Rita Wilson sier at både hun og Tom Hanks fikk klorokin, men at det bare var hun som opplevde det hun mener var ekstreme bivirkninger.

- Jeg mener folk bør være veldig oppmerksomme på denne medisinen. Vi vet ikke om den hjelper sier hun til CBS.

Trump: - Hva har vi å tape?

En av dem som har troen på malariamedisin og klorokin, er president Donald Trump. Han har tidligere kalt det en mulig «gamechanger».

– Hva har vi å tape? Jeg har en veldig god følelse når det gjelder dette. Vi kommer snart til å finne ut om det virker eller ikke, har Trump uttalt.

Nettavisen har også tidligere skrevet om Rio Giardinieri (52), som er blitt et kjent navn i USA etter at han tok i bruk malariamedisin i kampen mot koronaviruset. Den koronasyke 52-åringer sier livet hans ble reddet av malariamedisinen som Trump har troen på.

Wilson: - Har gitt bort blod

Rita Wilson sier at hun og Tom Hanks nå har donert bort blod.

- Vi har nylig vært en del av en studie der vi har gitt blodet vårt, og vi venter nå på å høre tilbake om antistoffene våre vil være nyttige i å utvikle en vaksine. Men vi undersøke også om vi er i stand til å gi plasma som kan brukes som donasjon til andre mennesker som lider av viruset fordi vi er immune, sier Wilson.

Malariamedisin hjelper viruspasienter

Tidligere denne måneden omtalte Nettavisen en en liten, men lovende studie som viser at malariamedisin hjelper pasienter som er smittet av koronaviruset med å komme seg, ifølge New York Times.

Undersøkelsen viste at en gruppe med pasienter som var moderat syke og som fikk hydroksyklorokin, fikk mildere symptomer etter å ha tatt malariamedisinen. Men avisen skriver også at det må flere undersøkelser til for å slå fast virkningen av det.

Studiet de viser til kommer fra Kina, og resultatene slår fast at de som tok medisinen kom seg raskere enn de som ikke fikk den. Pasientene som deltok i studien var alle mildt rammet av viruset.

Ting som hoste, feber og lungebetennelse forsvant raskere, og sykdommen virket mindre sannsynlig i å utvikle og forverre seg blant pasienter som fikk hydroksyklorokin enn hos de som ikke fikk det.

- Dette kommer til å sende en bølge av begeistring gjennom behandlingsmiljøet, sier legen William Schaffner, en ekspert på smittsomme sykdommer ved Vanderbilt University, til New York Times.

Også i Norge pågår det nå tester med malariamedisin mot koronaviruset. Et av legemidlene som norsk helsevesen skal teste mot koronaviruset er Plaquenil. Det er en malariamedisin som inneholder hydroxyklorokin.

