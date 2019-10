Kona truet med å dra om han ikke ordnet opp i økonomien. Tar til tårene da han ser gjelden

Geir Michelsen brukte kreditt for å kjøpe pølse og røyk på bensinstasjonen.

Hadde det ikke vært for at «Luksusfellen» kom på besøk til Geir Michelsen (54) og kona Hilde Sagen Michelsen (54) hadde ikke ekteskapet sett ut til å reddes.

Etter flere år med ukontrollert pengebruk på Manchester United-kamper, pokerspilling og andre lukusvaner, mistet 54-åringen helt kontrollen. Det hele endte i en ond sirkel der han tok opp kreditt for betale regninger og annen, tidligere kreditt.

Da «Luksusfellen» kommer på besøk er Hilde Sagen Michelsen så lei av mannens økonomiske rot, at hun forteller at hun har vurdert å gå fra han hvis han ikke får kontroll over situasjonen.

Flere hundre tusen i forbruksgjeld

Etter en gjennomgang av den økonomiske situasjonen til Michelsen, kommer forbrukerøkonomiene Lene Drange og Magne Gundersen frem til at han har en gjeld på langt over en halv million kroner.

Av den totale gjelden som er på 730.000 kroner, var 520.000 kroner forbrukslån.

Da Michelsen, på oppfordring av «Lukusfellen»-økonomene, skal forsøke å få til en refinansiering på egenhånd, blir det for mye for 54-åringen.

Se klipp øverst i saken!

- Du har for mye gjeld! Sier Magne Gundersen til ham.

Kjøpte pølse og røyk på kreditt

Ifølge kona til Michelsen var hendte det stadig at hun måtte hjelpe ham med penger. Alt Michelsen brukte penger på, som bensin, pølse og røyk på bensinstasjonen, handlet han også på kreditt.

I løpet av et år hadde han dratt Circkle K-kortet til en svimlende sum av 67.000 kroner. Dette i tillegg til fem andre kredittkort som stadig var i bruk.

- Det var rett og slett kleint å se episoden av meg selv i «Lukusfellen». Det var mange følelser som kom frem igjen. Det var en utrolig tøff uke, forteller Michelsen til Nettavisen.

Fått sansen for å spare

Ifølge Michelsen var det takket være Drange og Gundersen at en gang for alle forstod alvoret i situasjonen han hadde satt seg i. Omtrent samme dagen som de presenterte gjelden for ham, sluttet han å røyke og spille poker. Han solgte også unna bilen sin, og la ut flere av hans personlige eiendeler for salg.

Takket være den harde innsatsen klarte «Lukusfellen»-økonomene og ordne en refinansieringsplan for ham.

- Helt siden Lene og Magne dro har jeg fulgt budjettet slavisk. Jeg har for første gang sittet igjen med pluss på kontoen til neste lønning har kommet, forteller han til Nettavisen.

Beholdt kona

Michelsen har ikke ord til å beskrive kona godt nok. Ifølge han er det takket være den gode støtten han har fått fra henne som har gjort at han har kommet seg på rett kjøl igjen.

Ifølge han har han klart å nedbetale såppas mye på gjelden at han innen fem år er bukt med gjelda, og kan nyte en gjeldsfri pensjonist tilværelse sammen med kona Hilde Sagen Michelsen.

- Jeg har ikke ord for hva slags bauta hun har vært for meg gjennom denne perioden. I dag har hun bursdag og vi skal ut å feire med middag og kino sammen med datteren hennes, forteller han til Nettavisen.