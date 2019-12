Kondomeriet: – Ett sexleketøy har revolusjonert kvinners orgasme

Sexolog er ikke overrasket over nordmenns valg.

I 2019 fylte sexbutikken Kondomeriet 30 år, og melder nå at nordmenn er på orgasmetoppen takket være «sexleketøyet som har revolusjonert kvinners orgasmer» og «et tonn med orgasmekrem».

Sommeren 2019 skilte seg ut for butikkjeden, som kunne melde om én spesiell interesse fra nordmenn:

– I sommer har solgte vi eksepsjonelt mye av anale leketøy. Det er en særlig stor etterspørsel, sa presseansvarlig Marthe Sørflaten i en kommentar da.

– Vi vet fra undersøkelser at over 50 prosent av nordmenn har prøvd analsex og vi kan si med trygghet at dette har åpnet nye dører for mange, fortsatte hun.

Når regnskapet skal gjøres opp for 2019 kan butikkjeden se tilbake på en vekst på hele 28 prosent i nettbutikken.

Og til tross for nordmenns sommer-eksperimentering er det et mer tradisjonelt sexleketøy som topper salgslisten for hele året.

– Det er ett spesifikt produkt som soleklart topper listene hos Kondomeriet i år, nemlig Womanizer.

– Det som gjør Womanizer så spesielt er den unike trykkbølgeteknologien. I 2018 solgte vi Womanizere til 414 ulike kommuner, men vi kan i år nesten garantere at Womanizer har spredt seg til alle av landets kommuner. Dette har virkelig blitt en «landeplage», sier Sørflaten.

Butikken melder om en økning i salget på 105 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. De noterer seg også å ha solgt 650 liter med orgasmekrem i løpet av året.

I et tidligere intervju med Nettavisen om hvilke sexleketøy som er mest populære blant nordmenn, forteller sexolog Thomas Winther at han ikke er overrasket over at mange kvinner benytter seg av orgasmekrem og klitoris-stimulatorer som Womanizer.

– Selv om man kan bruke tunge og fingre for å stimulere klitoris, er sexleketøy også et godt alternativ. For det første kan det gi en ekstra piff i sexlivet, i tillegg til at det gjør det enklere å få orgasme under penetrering. Det kan jo være krevende å gjøre alt samtidig, så kan det være fint å bruke leketøy som Womanizer, som er liten og diskret, sier Winther.

Marthe Sørflaten er presseansvarlig i Kondomeriet. Foto: Kondomeriet

Til Nettavisen fortalte Sørflaten sommeren 2019 at det er stor forskjell i hva kvinner og menn velger av sexleketøy.

For menn er det den såkalte «fleshlighten» som topper listen jevnt over etter fulgt av onaniegg.

– Slik har det vært lenge, men i 2019 har vi sett en kraftig oppsving og en større interesse for prostatavibratorer, uttalte Sørflaten til Nettavisen da.

Her er Kondomeriets mest populære sexleketøy til han og henne i 2019:

Til henne:

Womanizer Liberty Kondomeriets orgasmekrem Mer Lyst Snerten Analplugg Mer Lyst Treffsikker g-punktsvibrator Realistic Dildo 15 cm

Til han:

Mer Lyst Snerten Analplugg Fleshlight Fleshlight penispumpe Tenga onaniegg Manta penisvibrator