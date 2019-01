Kondomeriet fyller 30 år

Feirer med ny reklamefilm og «5000 orgasmer».

I 2019 fyller Kondomeriet 30 år, og det feirer butikkjeden med en blankpolert video signert reklamebyrået Pol.

Selv om det meste i butikken handler om sex, kan ikke det formidles direkte i en reklame som kan ses av alle. Dermed inneholder ikke videoen, som du kan se over, nøyaktig hva det kan se ut til ved første øyekast ...

- I 30 år har vi sørget for å gi nordmenn et bedre og mer lekent sexliv, det må jo selvsagt feires! Som seg hør og bør ville vi starte jubileumsåret med et smell, noe vi syns denne filmen absolutt gjør. Det er mye fristelse i matverden som vi har klart å trekke over i vår verden, sier Dorthea Berge, nettredaktør og presseansvarlig i Kondomeriet, ifølge Kampanje.

Dorthea Berge er nettredaktør og presseansvarlig i Kondomeriet.

Berge og butikken feier også med å dele ut «5000 orgasmer», som de beskriver det. Det er en konkurranse hvor premien er en vibrator. Det er med andre ord først og fremst snakk om kvinnelige orgasmer ...

- Vi kan ikke røpe så mye mer om feiringen videre, men kan fortelle at vi har et spennende år i vente, sier en hemmelighetsfull Berge videre.