Kondomeriet lanserer «Skytsengelen» - vil beskytte «dine mest intime øyeblikk»

- Det er lettere enn noensinne å få innblikk i nordmenns private stunder, sier Marthe Sørflaten i Kondomieret.

- Det kan ta en hacker 10 sekunder å få tilgang til webkameraet ditt, og det er urovekkende.

Det sier Marthe Sørflaten, presseansvarlig i Kondomeriet, i forbindelse med lanseringen av «Skytsengelen», en kameraskjuler som nå kan bestilles gratis på nett eller hentes i en av Kondomeriets butikker.

Årsaken er enkel: De vil beskytte «dine mest intime øyeblikk», slik at nordmenn kan fortsette å utforske på nett - men samtidig være trygge.

- I 2019 lever vi i stor grad livene våre på nett. Det er lettere enn noensinne å få innblikk i nordmenns private stunder. De fleste tenker ikke over at hver gang du sender mail eller sjekker nyheter på nett, så har du et kamera rettet mot deg. Det er ikke bare det du gjør i forbindelse med arbeidsliv eller fritid som er utsatt for hackere, men også dine mest intime øyeblikk, sier Sørflaten til Nettavisen.

LES OGSÅ: NTNU-studie: To faktorer avgjør hvor ofte kvinner tar initiativ til sex

Kondomeriet gir altså ut Skytsengelen gratis.

- Dette gjør vi jo fordi vi vil at nordmenn skal fortsette å være lekne, men at de samtidig skal kunne beskytte seg selv.

SKYTSENGELEN: Slik ser kamerabeskyttelsen for mobil ut.

- Ha sikker sex - også på nett

Flere tusen har allerede bestilt kameraskjuleren, som er en klype du fester foran mobil- eller webkameraet ditt.

Mia Landsem (20) jobber med å spore opp de som ulovlig sprer nakenbilder av andre på nett. I 2018 mottok hun «Jenteprisen» for sitt arbeid.

20-åringen er spesielt kjent for å ha sporet opp hackeren som spredte bildene av Nora Mørk.

Nå roser hun Kondomeriets initiativ på Instagram:

«Kondomeriet lanserer Skytsengelen - en klype du kan ha foran mobilkameraet ditt eller pcwebcam. Flere og flere blir hacket og får private bilder og videoer spredt. Dette kan bli brukt videre til utpressning. (...) Ha sikker sex - også på nett,» skriver Landsem.

Viktig for unge

Undersøkelser og studier viser at unge har mindre sex i dag enn tidligere. Den seksuelle debutalderen øker i flere land, i tillegg til at statistikken viser at unge mennesker i alderen 18-29 år, har mindre sex enn før.

Ekspertene mener det finnes flere mulige årsaker til nedgangen, og peker blant annet på at mange unge har sin første seksuelle erfaring over internett i dag.

- Unge bruker mer tid på skjermen, ser mer pornografi og forteller i økende grad om sex over nettet, uttalte psykolog Ole Jacob Madsen, forfatter av boken «Generasjon prestasjon», til Nettavisen i april.

Madsen fikk støtte fra helsesøster Anne Holter Bentzrød , som jobber som rådgiver i Ung.no og helsesykepleier ved Helsestasjonen for ungdom og studenter i Ås.

- Jeg ser mange som ikke får seg kjæreste før de er ganske voksne. I stedet for å utforske seksualiteten sin fysisk, gjerne sammen med en annen person, er det nå mange som har sin første seksuelle erfaring over nett, sa Bentzrød.

Når vi vet at unge utforsker seksualiteten sin på nett, er det også ekstra viktig å sørge for sikkerhet foran skjermen.

- Tiden går fremover og det er klart at vi etter hvert da står overfor helt nye dilemmaer. En lansering av Skytsengelen ville ikke vært aktuelt for mange år siden, men i dag er ytterst aktuell, avslutter Sørflaten.